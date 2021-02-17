صيحات جمالية للشابات من ديما الأسدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 01:35 صباحاً - تمتلك صانعة المحتوى العراقية، ديما الأسدي، شغفاً كبيراً في عالم الجمال والأزياء، لتصبح واحدة من صانعات المحتوى والمؤثرات الحقيقيات اللواتي تركن بصمة واضحة في عالم السوشيال ميديا، ولكثرة ظهورها بالصيحات العصرية في المكياج ولأناقتها الدائمة نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أساليب لتتبعنها في المكياج.



الأيلاينر الجرافيكي بأسلوب عصري

الأيلاينر الجرافيكي ( الصورة من انستغرام)



الأيلاينر الجرافيكي صيحة مميزة ورائجة بشكل كبير لدى النجمات والبلوجرز، ومنهن ديما الأسدي، حيث اتبعتها بأسلوب عصري بتطبيق الأيلاينر الجرافيكي باللون الأسود مع مكياج العين البني، واستخدمت اللون البيج في مدمع العين، وأكملت مظهرها بدرجات اللون البني، فيما سرحت شعرها بذيل الحصان المرتفع من المنتصف مع الغرة المنسدلة بأسلوب شبابي، وفي إطلالة أخرى اعتمدت الأيلاينر الجرافيكي باللون الأسود الناعم مع ظلال العين الأحمر في الجفن المتحرك، وأكملت مظهرها ببلاشر مشمشي وقلم الروج باللون الزهري اللامع مع تسريحة الكعكة للشعر.

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المكياج اللامع مع الشعر الويفي



لمظهر عصري ناعم مناسب للشابات، لجأت ديما الأسدي لتسريحة الويفي للشعر مع ظلال العين باللون البرونزي اللامع مع البلاشر الزهري وقلم الروج اللامع باللون البنفسجي ليمنحها لمسة أنثوية مبهرة، وزينت الإطلالة بالحواجب الطبيعية مع الماسكرا السوداء.



تطبيق أحمر الشفاه الأحمر من ديما الأسدي

أحمر الشفاه الأحمر ( الصورة من انستغرام)



يضفي أحمر الشفاه الأحمر مظهراً أنثوياً مفعماً بالجمال على مظهرك، لذا اعتمدته ديما الأسدي بعدة أساليب؛ ففي الإطلالة الأولى تزينت بمكياج مشمشي ناعم مع قلم الروج الأحمر، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل للشعر القصير مع تسريحة الكعكة الخفيفة في منتصف الشعر.

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إطلالات يومية من ديما الأسدي

ديما الأسدي ( الصورة من انستغرام)



لمظهر يومي ناعم مناسب للعمل والمشاوير البسيطة، استوحينا لكُنَّ عدة أفكار جمالية من ديما الأسدي؛ حيث تزينت في إحدى إطلالاتها بتسريحة ذيل الحصان المنخفض مع المكياج البرونزي وطلاء الشفاه البنفسجي بدرجة المات، وفي إطلالة أخرى تجملت بتسريحة الشعر المنسدل والمرفوع من المنتصف بذيل الحصان الناعم مع مكياج العينين البني المزين بالأيلاينر الأسود، وأكملت مظهرها ببلاشر وأحمر الشفاه باللون الزهري للمسة أنثوية مرحة.

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ديما الأسدي ( الصورة من انستغرام)

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