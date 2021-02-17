فتاة التورتة في فيديو جديد «بتاكل بإيديها»: مبعملش حاجة غلط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من حالة السخرية التي تعرضت لها إعلامية تدعى سارة البدوي، خلال استضافتها بحلقة عيد الحب عيد الحب الشهيرة ببرنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، والتي ظهرت خلالها وهي تتناول تورتة على الهواء، مستخدمة يديها وفمها بشكل مباشر دون استخدام «شوكة» أو أي وسيلة للتناول، إلا أنه تم تداول مقطع فيديو جديد للفتاة وهي تأكل التورتة ذاتها بنفس الطريقة التي عرضتها للسخرية.

الفتاة تكشف كواليس الفيديو الثاني

وكشفت سارة البدوي، صاحبة الـ23 عاما، خلال حديثها لـ«هُن»، كواليس الفيديو الثاني الذي تم تداوله على مدار الساعات القليلة الماضية، قائلة: «ده كان بعد تصوير الحلقة، ونزلت قعدت في كافيه بعد البرنامج ولاقيتهم جابولي التورتة عشان أكمل أكلها، وكلت بنفس الطريقة عادي جدًا ومتكسفتش لأني مش بعمل حاجة غلط، ونشرت الفيديو على صفحتي عشان أثبت للناس إني مش متضايقة خالص».

الفتاة تعبر عن سعادتها بعد تداول الفيديو وتكشف كواليسه

«مش متضايقة خالص من ردود الأفعال اللي جتلي لحد دلوقتي، ومبسوطة إني قدرت أخلي الناس تضحك بالشكل ده».. حسب سارة البدوي، بطلة الفيديو.

وعقب تصدرها التريند بساعات، فوجئت سارة البدوي بتواصل أحد مصانع الحلويات الخاصة معها، وإهداؤه لها «تورتة وشوكة» هدية، قائلة: «في مصنع حلويات تواصل معايا، وأهدوني تورتة وشوكة عشان اللي حصل في الحلقة، واتبسطت بيهم جدا».

معلومات عن الفتاة بطلة الفيديو

- من مواليد محافظة القاهرة عام 1997، أي تبلغ من العمر 24 عاما.

- تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2019.