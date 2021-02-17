الامارات | وفاة أسطورة السالسا جوني باتشيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة السالسا جوني باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الموسيقي الشهير جوني باتشيكو، أول من أمس، في نيويورك عن 85 عاماً، كما أعلنت عائلته.

وأسس باتشيكو المصنف أحد عرابي موسيقى السالسا المؤلف والمنتج المولود في جمهورية الدومينيكان سنة 1935، خصوصاً شركة «فانيا ريكوردز» للإنتاج ومجموعة «فانيا آل-ستارز» التاريخية، اللتين تعاونتا مع كبار الأسماء في السالسا من أمثال: سيليا كروز وهكتور لافوس وويلي كولون.

وقالت كوكي باتشيكو، زوجة جوني باتشيكو، في بيان نشرته العائلة على حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ببالغ الألم في النفس وفراغ كبير في القلب، أعلن لكم أن المايسترو جوني باتشيكو توفي بسلام. ألف شكر لصلواتكم وكل الحب الذي لطالما قدمتموه».

وكان الموسيقي قد أدخل إلى المستشفى بصورة طارئة، قبل أيام، بسبب التهاب رئوي حاد.

ووصل الموسيقي المولود في 25 مارس 1935 في مدينة سانتياغو دي لوس كاباييروس في الدومينيكان، واسمه الحقيقي خوان أزارياس باتشيكو، إلى نيويورك مع عائلته عندما كان طفلاً.

وبعد دراسات موسيقية بمدرسة جوليارد سكول في نيويورك، بدأ مسيرته في خمسينات القرن الـ20 قبل دخوله عالم الشهرة مع أوركسترا باتشيكو إي سو تشارانغا.

وأسس سنة 1964 شركة «فانيا ريكوردز» مع المحامي جيرالد «جيري» ماسوتشي.

وكتب ويلي كولون عبر «تويتر»: «ارقد بسلام يا صديقي ومعلمي العزيز».

عانى جوني

باتشيكو

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