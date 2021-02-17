الامارات | دراسة: من يجيبون ببطء يُنظر إليهم على أنهم كاذبون

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: من يجيبون ببطء يُنظر إليهم على أنهم كاذبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخبار سيئة للأشخاص الذين يحبون الإجابة عن الأسئلة ببطء نسبياً، فقد أشارت دراسة فرنسية حديثة إلى أنه من المرجح أن ينظر إلى هؤلاء في محيطهم الاجتماعي على أنهم كاذبون. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في دورية «جورنال أوف بيرسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي»، أن طول التردد في الرد يؤثر على مدى اعتبار المتلقي الرد صادقاً، وهي ظاهرة يمكن أن يكون لها عواقب جادة على الاستجواب في سياق الشرطة أو جلسة استماع في المحكمة، بحسب رأي الباحثين.

وأوضح المعد الرئيس للدراسة وعالم النفس إجنازيو زيانو من معهد إدارة الأعمال في مدينة جرونوبل الفرنسية، أن «تقييم صدق الآخرين هو جزء مهم من التفاعلات الاجتماعية، وبحثنا يظهر أن سرعة رد الفعل مؤشر مهم يبني عليه الناس استنتاجاتهم حول الصدق».

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