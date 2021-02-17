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الامارات | دراسة: من يجيبون ببطء يُنظر إليهم على أنهم كاذبون

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جرونوبل (فرنسا) - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخبار سيئة للأشخاص الذين يحبون الإجابة عن الأسئلة ببطء نسبياً، فقد أشارت دراسة فرنسية حديثة إلى أنه من المرجح أن ينظر إلى هؤلاء في محيطهم الاجتماعي على أنهم كاذبون. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في دورية «جورنال أوف بيرسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي»، أن طول التردد في الرد يؤثر على مدى اعتبار المتلقي الرد صادقاً، وهي ظاهرة يمكن أن يكون لها عواقب جادة على الاستجواب في سياق الشرطة أو جلسة استماع في المحكمة، بحسب رأي الباحثين.

وأوضح المعد الرئيس للدراسة وعالم النفس إجنازيو زيانو من معهد إدارة الأعمال في مدينة جرونوبل الفرنسية، أن «تقييم صدق الآخرين هو جزء مهم من التفاعلات الاجتماعية، وبحثنا يظهر أن سرعة رد الفعل مؤشر مهم يبني عليه الناس استنتاجاتهم حول الصدق».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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