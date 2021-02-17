الامارات | 3 عروض على شاشة «سراب المدينة» خلال الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض على شاشة «سراب المدينة» خلال الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن سلسلة أفلام ربيع 2021، التي تنظم عروضها في أيام الجمعة مساءً في سينما سراب المدينة، بالمباني الفنية للمؤسسة في منطقة المريجة.

وتتناول سلسلة الأفلام موضوعات التضحية والرغبة والشغف والطموح في سياقات مختلفة، والجهود التي تبذلها الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافها والنجاة والتعايش مع معضلات اجتماعية وسياسية.

وتتضمن العروض المقبلة فيلم «سيد المجهول» (2019)، للمخرج علاء الدين الجم، الذي سيعرض يوم الجمعة المقبل. يتناول الفيلم قصة أمين، السارق الذي يدفن حقيبة من الغنائم على قمة تلة، ثم يموّه المكان على شكل قبر من دون شاهد، ليعود بعد سنوات من السجن فيجد القبر وقد أصبح ضريحاً مقاماً لسيد مجهول تعتاش القرية على الذين يسافرون إليه من كل حدب، لتبدأ رحلة أمين في استرجاع غنيمته.

بينما يقدم فيلم «ميلكميد» (2020) للمخرج ديزموند أوفبياجيل والذي سيعرض في الخامس من مارس المقبل، قصة عائشة عاملة الحليب في منطقة الصحراء الكبرى الإفريقية، التي تدفعها الظروف إلى التعامل مع متشددين دينيين للبحث عن أختها الصغرى زينب، إلى أن يتبين أن سعيها لاستعادة ماضيها السعيد معقد بصورة غير متوقعة.

وتدور أحداث فيلم «أبناء الشمس» للمخرج مجيد مجيدي، الذي سيعرض في الثاني من أبريل المقبل، في طهران حيث تسعى عصابة من فتية الشارع، يقومون بأعمال غريبة في ورشة تصليح سيارات ويرتكبون جرائم طفيفة سعياً للكسب السريع، حتى يوكل إلى علي مهمة إيجاد كنز مدفون تحت الأرض، فيستعين بعصابته لأداء المهمة، لكن الوصول إلى النفق يفرض على الفتية التسجيل في مدرسة الشمس، وهي مؤسسة خيرية تحاول تعليم فتية الشوارع.

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