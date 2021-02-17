لايف ستايل

الامارات | نسخة عربية من برنامج «تحدي النجوم»

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة عربية من برنامج «تحدي النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أبوظبي للإعلام عن عرض النسخة العربية من برنامج المسابقات الكوميدي الشهير «تحدي النجوم - Celebrity Game Face»، اعتباراً من اليوم 17 فبراير الجاري، بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس». ويعتبر البرنامج أول نسخة محلية من البرنامج الأصلي، وتتولى شركة «إن ميديا بلاس»، التي أنتجت عدداً من أشهر البرامج التلفزيونية، مثل: «إكس فاكتور»، و«أراب آيدول»، و«قول وراي»، وسيكون البرنامج من 13 حلقة مدة كل منها 60 دقيقة، وستتولى الفنانة الكوميدية المصرية، شيماء سيف، تقديم النسخة العربية المحلية من البرنامج، بمشاركة نخبة من المشاهير من دولة الإمارات والعالم العربي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا