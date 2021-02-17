الامارات | «كورونا» أثرت على الصحة العقلية للأطفال في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» أثرت على الصحة العقلية للأطفال في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه أمس، أن جائحة كورونا أثرت على الصحة العقلية للأطفال في اليابان، إذ أظهر ما يصل إلى 30% من طلبة المدارس الثانوية في البلاد أنهم يعانون أعراض اكتئاب.

وذكرت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية، أن «المركز الوطني لصحة الطفل ونموه» في اليابان، أجرى الاستطلاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، عندما ارتفعت في البلاد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت 715 طالباً، من الصف الرابع حتى المرحلة الثانوية.

وكشف الاستطلاع أن 30% من طلبة المدارس الثانوية الذين شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 344 طالباً، عانوا أعراض اكتئاب متوسط إلى الشديد.

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