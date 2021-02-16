لوك جديد لـ ويزو يثير جدل متابعيها: بقيتي صابرين.. أنتي مين؟ «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتها بـ«لوك» جديد أثار جدل بين متابعيها.

وظهرت «ويزو» بإطلالة جديدة أثارت بها جدل متابعيها، حيث غيرت لون شعرها وبدت بنحافة ملحوظة، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «معرفتكيش حلوة أوي.. دا رجيم صح.. مدية على صابرين.. مين دي؟.. دي الفنانة صابرين مش كدا.. إيه القمر دا يا ويزو».

ويزو: مكنتش بقدر أمشي

وكشفت «ويزو»، عن إنقاص وزنها لفترة بسيطة حتى تتمكن من الحركة من جديد، خلال لقائها في برنامج «ليلة الخميس» من تقديم ياسمين عز، وكانت برفقة الفنانين حمادة هلال وإدوارد.

وتحدثت ويزو، عن وصولها إلى 170 كيلو جرام، بعدما أنجبت ابنها إسماعيل، ولم تقوِ على الحركة وقتها «وصلت 170 لما خلفت إسماعيل، مكنتش عارفة أتحرك، ومش فاهمة ايه اللي حصل».

واتبعت وقتها «ويزو» نظام غذائي لتتمكن من الحركة وتعود لحياتها مرة أخرى بشكل طبيعي، موضحة أنها عادة لا تحب إنقاص الوزن إلا إذ كانت غير قادرة على الحركة وهو ما يجبرها على اتباعه.

آخر أعمال ويزو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو، جاءت خلال مشاركتها في مسلسل «رجالة البيت» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني.