«جاهز للجواز».. انقسام المطلقات بعد تصريحات «الكينج»: بيقلل مننا وموافقين بشروط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز»، جملة ساخرة استكمل بها المطرب الكبير محمد منير حديثه عن الزواج والطلاق في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، ليثير بها حالة من الجدل.

وجاءت المكالمة بمناسبة عيد الحب، إذ قال إنه يتناول الحب بطرق مختلفة عبر أغانيه، لأنه يتنقل من قلب لقلب آخر كل يوم، متابعًا في حديثه عن خوفه على الأجيال الجديدة من وقوع الطلاق الذي بات ينتشر سريعًا: «الطلاق بيحصل بسرعة.. والأولاد بيشوفوا البنات في الصيف بالمايوه، وفي الشتا يطلق، عشان كده البنات بتطلق كتير» وتابع حديثه مازحًا: «أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز».

رغم حديث «الكينج» بطريقة مازحة عن استعداده للزواج من سيدة مطلقة، لكنها فتحت الباب لإجاية سيدات مطلقات على السؤال الافتراضي، وعبر جروب «مازريستا»، انقسمت سيدات حول الإجابة على هذا السؤال.

سيدات: موافقين بشروطنا

«آلاء» سيدة منفصلة عن زوجها، وافقت افتراضيًا على الإجابة على هذا السؤال بالزواج من المطرب محمد منير، لكنها وضعت عدد من الشروط كان أولها هو الاهتمام والرعاية بابنتها: «يتقبل أن بنتي رقم واحد في حياتي، وبعدين لازم اتكلم معاه وأشوف دماغه الأول»، وأضافت أيضًا في إجابتها: «كمان دا الكينج وهو جميل وبحبه من زمان».

«طب هيعشيني في فيلا في أسوان» شرط أساسي، وضعته سيدة تحفظت على ذكر اسمها، فهو شرطها للموافقة على الزواج من مطربها المفضل: «هو الفنان اللي بحبه من زمان، لكن أنا برضو ليا شروطي، أعيش في فيلته في أسوان».

أما آية محمد، التي أبدت موافقتها سريعًا، لتحلم بغناء مطربها المفضل محمد منير، إليها بشكل مستمر: «هصحى على صوته، وهيغنيلي كل يوم، وكمان هيديني أغاني باسمي».

سيدات رفضن: بيقلل مننا

وعلى الجانب الآخر، رفضت بعض سيدات مطلقات حديث الكينج، إذ ذكرت «هند»: «هي مالها المطلقة عشان يقول كدا، هي واحدة عادية جدًا ويمكن العيب في اللي اتجوزته، حسا أنه قلل منها».

أما سيدة أخرى رفضت ذكر اسمها، ذكرت: «إزاي أتعامل مع راجل تاني، الفكرة نفسها مرفوضة بالنسبالي.. وهحس بتناقض رهيب في التعامل مع نفسي ومعاه».