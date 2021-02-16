فتاة التورتة بعد السخرية من الحلقة: خدت شوكة هدية والمذيع نفسيته وحشة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والسخرية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس، بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو من حلقة عيد الحب الشهيرة ببرنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، والتي ظهرت خلاله إعلامية تدعى سارة البدوي، وهي تتناول تورتة على الهواء، مستخدمة يديها وفمها بشكل مباشر دون استخدام «شوكة» أو أي وسيلة للتناول.

الفتاة تعبر عن سعادتها بعد تداول الفيديو وتكشف كواليسه

«مش متضايقة خالص من ردود الأفعال اللي جتلي لحد دلوقتي، ومبسوطة إني قدرت أخلي الناس تضحك بالشكل ده».. حسب سارة البدوي، بطلة الفيديو، خلال حديثها لـ«هُن».

أما عن كواليس الفيديو، تقول «سارة»: «أنا والمذيع إسلام عبد الجواد، صحاب من زمان، وهو كان مستضيفتي في الحلقة يوم الفلانتين عشان عيد ميلادي، واللي الناس متعرفهوش إن التورتة اللي كلتها دي كانت معمولة ليا عشان يحتفلوا بعيد ميلادي، وأنا كلت منها بتلقائية وعلى طبيعتي خالص ومتكسفتش».

تورتة هدية للفتاة عقب ظهورها بالفيديو

وعقب تصدرها التريند، فوجئت الفتاة العشرينية بتواصل أحد مصانع الحلويات الخاصة معها، وإهداؤه لها «تورتة وشوكة» هدية، «في مصنع حلويات تواصل معايا، وأهدوني تورتة وشوكة عشان اللي حصل في الحلقة، واتبسطت بيهم جدا».

سارة البدوي: المذيع نفسيته وحشة

وعلى الرغم من سعادة «سارة» بردود الأفعال التي تلقتها، إلا أن صديقها مقدم الحلقة يعاني من حالة نفسية سيئة إثر تعرضه لحملات كبيرة من السخرية والتنمر، «إسلام زميلي متضايق جدًا من تريقة الناس عليه، وقالي بصي الناس عملت فيا إيه؟ وبصراحة مش فاهمة ليه الناس بتقول عليه فلاح وإيه وجه التريقة في إنه يكون فلاح، ياريت أنا أكون فلاحة، لأنهم مش مختلفين عننا في أي حاجة».

وكان رد المذيع على بطلة الفيديو قائلا: «ايه اللي بتعمليه ده انتي بتاكلي التورتة بوشك، ايه شغل الفول الحراتي ده».

معلومات عن الفتاة بطلة الفيديو

- من مواليد عام 1997، أي تبلغ من العمر 24 عاما.

- تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2019.