لست البيت..7 أخطاء في التعامل مع الأجهزة هترفع فاتورة الكهرباء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص، لكونها المسئول الأول عن إدارة المنزل.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

السلوكيات التي يجب التوقف عنها

تراكم الثلج في فريزر الثلاجة

وأكد بيان الجهاز إلى أنه يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

فتح الثلاجة بشكل مستمر

قال الجهاز انه عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة

وأوضح الجهاز أن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة مفيد وموفر، لافتا إلى أنه يفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ

وأكد أنه يفضل تجنب تكرار فتح الفرن الكهربائي للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل

وينصح الجهاز باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء

وقال الجهاز إن ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا، لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

ترك الإضاءة

وأشار إلى أن ترك الإضاءة مفتوحة يعتبر من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.