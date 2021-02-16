مبيد حشري ومنظف للأواني.. 10 استخدامات غير متوقعة للقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يقتصر استخدام القهوة على تناولها فقط، إذ إنها من المشروبات المهمة التي يمكن الاستفادة منها بطرق أخرى.

هل تعلم أنه يمكن استخدامها كمبيد حشري أو لتنظيف الأواني؟.. وغيرها من الاستخدامات التي نذكرها لكم، بحسب موقعي "mentalfloss"، و"ecosalon".

- صنع معطرًا للهواء:

ضع بعض القهوة الجافة في زوج من الجوارب الطويلة، واربطيها من الأعلى للحصول على معطر جو بسيط يعمل على إزالة الروائح السيئة في المنزل، أو السيارة.

- التخلص من الروائح العالقة على يديك:

يمكن أن تساعد خاصية إزالة الروائح الطبيعية للقهوة، على التخلص من الرائحة الكريهة عن يديك أيضًا، عن طريق خلط القليل من القهوة المطحونة في اليدين، وفركها حتى تختفي الرائحة من أصابعك مثل: البصل، أو الثوم، أو أي شيء آخر.

- مقشر للوجه:

يعتبر البن المطحون ناعماً على البشرة، فضلا عن أنه غني بمضادات الأكسدة المفيدة، لذا ينصح باستخدام هذه الطريقة لتقشير الوجه، امزجي بعض القهوة مع السكر، وزيت الأفوكادو، وزيت جوز الهند، ثم اتركيها على بشرتك دقائق، ثم افركيها.

- إصلاح خدوش الأثاث:

يمكنك استخدام بقايا القهوة، مع إضافة ربع كوب من الماء الدافئ، وربع كوب من الخل، ثم ضع طبقة من هذا الخليط على الأثاث المخدوش، واتركه لمدة ساعة على الأقل، وبعدها افرك الأثاث بقطعة قماش.

- استخدامها كسماد

تفرز القهوة المطحونة النيتروجين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى التي تحفز نمو النبات، كما أنها تساعد في صد الحشرات والآفات التي قد تتلف تلك النباتات، لذا يمكنك رش القهوة المطحونة مباشرة على التربة، أو إضافتها إلى السماد.

- تنظيف الأواني والمقالي المتسخة:

إذا كنت ترغبين في تنظيف الأواني والمقالي المتسخة التي يصعب إزالتها، ما عليك سوي وضع القليل من بقايا القهوة على الإسفنجة وغسل الأواني بها.

- نعومة اللحوم:

يمكن أن يساهم أيضا الحمض الموجود في القهوة في جعل قوام اللحوم أكثر نعومة وليونة، فقط قم بفرك القليل من القهوة المطحونة على اللحم قبل ساعتين من طهيها.

- التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة:

ضعي وعاءً من القهوة الطازجة غير المستخدمة بالداخل واتركيه لمدة يوم أو يومين، ستمتص القهوة روائح الأطعمة في الثلاجة، وتساعد على جعلها ذات رائحة جيدة.

- إزالة الانتفاخ والهالات السوداء:

إذا كنت تريدين التخلص من الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين، فقط ضعي بواقي القهوة أسفل العين، من خلال خلط القهوة مع قليل من المياه، حتى تصبح لينة، ثم ضعيها على المنطقة لمدة 15 دقيقة.

- الحصول على شعر لامع:

ينصح دائما باستخدام القهوة كعلاج بسيط وطبيعي لجعل الشعر أكثر لمعانًا، عن طريق ضعي القهوة على شعرك الجاف، واتركيها لمدة عشرين دقيقة على الأقل، ثم اغسليه كالمعتاد.