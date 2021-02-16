دراسة جديدة تكشف عن المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأسطح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة صادرة عن المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في بومباي، أن فيروس كورونا، يستطيع البقاء لفترة أقل بكثير على الأسطح المسامية مثل الورق والملابس مقارنة بالأسطح غير النفاذة مثل الزجاج والبلاستيك، وفقا لما ذكره موقع thehealthsite.

وأوضحت الدراسة أن فيروس كورونا ينتقل من خلال قطرات الجهاز التنفسي، حيث تشكل القطيرات المحملة بالفيروسات فومًا عند السقوط على سطح، والذي يعمل كمصدر لانتشار العدوى.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids، إلى أن الباحثون حللوا تجفيف القطرات على الأسطح غير النفاذة والمسامية، وجدوا أن القطرة تظل سائلة لفترة أقصر بكثير على سطح مسامي، مما يجعلها أقل ملاءمة لبقاء الفيروس، فيمكن للفيروس أن يعيش لفترة أطول على الزجاج والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ

واقترح الباحثون أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة أربعة أيام على الزجاج وسبعة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ومع ذلك، قال الباحثون إن الفيروس نجا لمدة ثلاث ساعات ويومين فقط على الورق والقماش، على التوالي.

وأوصى الباحثون بتغطية الأثاث في المستشفيات والمكاتب، المصنوع من مادة غير منفذة، مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الخشب الرقائقي، بمادة مسامية، مثل القماش، لتقليل خطر الإصابة عند اللمس.

كما تقترح الدراسة أيضًا أن المقاعد في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق والمطاعم والسكك الحديدية أو المطارات التي تنتظر القاعات، يمكن تغطيتها بقطعة قماش لتقليل مخاطر انتشار المرض.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت دراسات سابقة أن 99.9 % من محتوى السائل لقطرة للفيروس على الأسطح غير النفاذة والمسامية تتبخرخلال الدقائق القليلة الأولى، وبالتالى يبقى فيلم سائل رقيق متبقٍ مجهري على الأجزاء الصلبة المكشوفة، حيث لا يزال بإمكان الفيروس البقاء على قيد الحياة.

واكتشف الفريق البحثي أن تبخر هذا الغشاء الرقيق المتبقي يكون أسرع بكثير في حالة الأسطح المسامية مقارنة بالأسطح غير النفاذة.