"الريالة" عند الرُضع.. أسبابها ومتى تكون مَرضيّة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نزول اللعاب من فم الأطفال خاصة الرضع، أمراً طبيعياً ولا يستدعي القلق، وقد تلاحظها الأم من سن 3- 4 أشهر.

ويوضح الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أسباب سيلان اللعاب للأطفال الرُضع "الريالة"، مؤكداً أن الطفل منذ سن الولادة تكون قدرته على التحكم في عضلات البلع وعضلات الفم غير كاملة وضعيفة، ويكتمل التحكم بشكل كامل عند عمر سنة ونص لـ سنتين، وهذا هو أحد أبرز أسباب سيلان اللعاب للأطفال لصعوبة بلعه.

وهناك عدة أسباب أخرى مختلفة لسيلان اللعاب منها:

- التسنين

وذلك لأن براعم الأسنان تبدأ في النمو داخل اللثة أولاً، فتحفز عمل الغدد اللعابية وتنشطها فيسيل لعاب الطفل بكثرة.

- حساسية الأنف، أو أحد أدوار البرد التي تسبب انسداد الأنف.

- الفطريات التي تظهر في الفم سواء على اللثة أو الحلق، تؤدي إلى معاناته من صعوبة البلع، وبالتالي زيادة الريالة واللعاب.

- في بعض الحالات والزيادة المفرطة للريالة وسيلان اللعاب للطفل مصحوباً بصراخ وبكاء ويتألم ويرفض الطعام أو الرضاعة، يجب استشارة الطبيب لأن هذه قد تكون علامة على إصابة طفلك بديدان المعدة أو فطريات على اللثة والحلق.

- بداية إدخال الطعام للطفل

يسيل لعاب طفلك مع بداية إدخال الأطعمة اللينة، كرد فعل طبيعي تجاه تذوقه للطعام لأول مرة.

- هناك عوامل خارجية تزيد من الريالة للأطفال من بينها استخدام اللهاية لذا حاولي فطامه منها، وتنظيم وجبات الطفل حتى يتجنب الشعور بالجوع، هذا الشعور من أحد مسببات سيلان الفم.