محمد منير مازحا: أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار المطرب الكبير محمد منير الجدل من خلال حديثه عن الزواج والطلاق في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON».

وجاءت المكالمة بمناسبة عيد الحب، إذ قال أنه يتناول الحب بطرق مختلفة عبر أغانيه، لأنه يتنقل من قلب لقلب آخر كل يوم، متابعًا في حديثه عن خوفه على الأجيال الجديدة من وقوع الطلاق الذي بات ينتشر سريعًا: «الطلاق بيحصل بسرعة.. والأولاد بيشوفوا البنات في الصيف بالمايوه.. وفي الشتا يطلق.. عشان كده البنات بتطلق كتير» وتابع حديثه مازحًا: «أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز».

أما عن تصدر فيديو أغنيته القديمة «علّي صوتك بالغنا» مع رقصة الفنانة ليلى علوى مواقع السوشيال ميديا بالتزامن مع عيد الحب: «ده بس عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة».

ألبوم محمد منير

وطرح الفنان محمد منير كليب أغنية «باب الجمال»، التي تحمل ألبومه الجديد، المكون من 5 أغاني منها «أنا رايق» من كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و«ارسم حبيب شبهك» من كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

جوهرة تلتقط صورة مع «الكينج»

وكانت الراقصة الروسية جوهرة شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة لها جمعتها بالفنان محمد منير.

ونشرت جوهرة صورها عبر خاصية القصص المصورة ، وظهر الكينج في الصور مرتديا الملابس الرياضية كما بدا بوزن زائد، وعلّقت الراقصة الروسية على الصور قائلة: «شرف الملك».