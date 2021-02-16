صديقة طفولة «ياسمين يوسف»: «مجرد ما تشوفها لازم تحبها.. ووفاتها صدمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صديقتها منذ الطفولة تتذكر تلك الفتاة الصغيرة التي كانت تشاركها اللعب في المرحلة الابتدائية قبل أن تغادر الحياة وهي ابنة الـ23 عامًا قبل يومين، ذهبت هايا لحضور جنازة زميلة الطفولة ياسمين يوسف، غير مستوعبة خبر وفاتها الذي جاء فجاة نتيجة تعرضها لحادث أودى بحياتها.

صديقة الطفولة

أمام مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر وقفت «هايا» التي تدرس في كلية طب الأسنان، منتظرة انتهاء آذان العصر لأداء صلاة الجنازة على «ياسمين» التي كانت معها في المدرسة هي وزوجها «عبد الرحمن أبو زيد» ولكن تسبقها بعامين، مؤكدة أن شقيقة زوج الراحلة كانت صديقتها ومن نفس عمرها وجاءت لتواسيهما في محنتهما: «ياسمين وجوزها وأخته كانوا زمايلي في المدرسة وللأسف مقدرتش أقابلها لما كبرنا بس كنت بتابعها دايما وحزنت جدًا بخبر وفاتها وجيت أودعها الوداع الأخير».

الوداع الأخير

وداع محمل بالذكريات والمشاعر الطفولية التي تحولت لرثاء فجأة، يحكي عن أخلاق وهدوء الفتاة العشرينية، التي كانت طالبة مميزة منذ صغرها، وأم رائعة لطفلة عمرها عامًا ونصف، تركتها ورحلت سريعًا، تحكي «هايا» أنها لم تصدق حتى الآن خبر وفاتها لافتة إلى أن الراحلة كانت إنسانة جميلة وذكية وصاحبة روح حلوة: «مجرد ما تشوفها لازم تحبها، ياسمين كانت مرحة وبتحب الحياة ومُبهجة دايما وفاتها كان صدمة كبيرة لينا كلنا».

معلومات عن ياسمين يوسف.

توفت عن عمر يناهز 23 عامًا.

عاشت فترة طويلة في دولة الإمارات مع أسرتها.

تعمل في صناعة التورت المجسمة والحلويات.

درست بمدرسة Beverly Hills American International school.

جمعتها قصة حب طويلة بزوجها عبد الرحمن أبو زيد منذ المدرسة انتهت بالزواج.

تزوجت في مارس 2019 وأنجبت طفلة.

إحدى عضوات المجموعة الخاصة بالفتيات الشهيرة على «فيس بوك» miss basket.