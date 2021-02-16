لقطات رومانسية في علاقة ياسمين يوسف وزوجها.. «حب من أيام الجامعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحاكى عنهما الجميع، كانت الرومانسية طاغية على حياتهما منذ أن وقعا بحب بعضهم البعض، حتى عزما على الزواج قبل 3 أعوام، وبعد عام ونصف أنجبا ابنتهم الأولى والآخيرة تالا، حتى فارقت الشابة العشرينية ياسمين يوسف، الحياة إثر تعرضها لحادث أثناء قيادتها سيارتها الخاصة وهي في طريقها لتوصيل ابنتها كعادتها كل صباح للحضانة، في أكتوبر حيث تعيش مع زوجها.

وفاة «ياسمين» كانت بمثابة صدمة كبيرة سواء من داخل أسرتها الذين لم يستطعوا حتى الآن تدارك الموقف وتصديقه، بجانب زوجها المكلوم الذي فقد حب عمره وابنتها التي كادت أن تفقد حياتها هي الآخرى، وأصدقائها التي تحولت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدفاتر عزاء ينعون من خلالها الفتاة الشابة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة ياسمين يوسف الأسرية وعلاقتها بزوجها عبدالرحمن.

البداية من الجامعة

بعد انتهاء المرحلة الثانوية، عادت ياسمين برفقة أسرتها من الإمارات، حيث كانت تعيش، إلى مصر للاستقرار بها وبدء حياتها الجامعية، وداخل جامعة MSA، تعرفت على عبدالرحمن، ليدخلا في علاقة عاطفية عرفها الجميع داخل الكلية، حيث كانت تدرس بيزنس، وظلا مع بعضهما البعض حتى أنهيا الدراسة وتخرجا سويًا.

الخطوبة والزفاف

تكللت قصة حب ياسمين وعبدالرحمن، بالزواج، فقد تزوجا في مارس عام 2019، وأنجبا ابنتهم تالا، بعد عام ونصف، وكانت قد احتفلت الأم بعيد ميلاد ابنتها في حفل ضخم أثار انتباه الكثيرين من المتابعين، في أواخر يونيو الماضي، في حديقة منزلها، ببعض الحلوى التي صنعتها خصيصا لأجلها، كونها تعمل في مجال صناعة الحلوى والكب كيك.

الزوج ينعي زوجته عبر «فيسبوك»

منذ سنوات الجامعة لم يفترقا أبدًا، حتى صباح أمس، بعدما تعرضت لحادث أثناء قيادتها لسيارتها، حينما كانت تقوم بتوصيل ابنتها كعادتها للحضانة، حتى ارتطمت في عمود كهرباء، مما أفقدها حياتها، دون أي إصابات أو جروح في جسدها، وفق لتصريح جدها، لـ«هُن».

ونعى عبدالرحمن زوجته، قائلًا««إن لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي ياسمين أحمد يوسف برجاء الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم منزلها اللهم أبدلها داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهلها اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ياسمين برحمتك يا أرحم الراحمين».