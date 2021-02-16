صوفينار في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعوها: ملكيش دعوة بصالح جمعة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب أيام من إثارة الراقصة الأرمينية صوفينار، الجدل، بعدما نشرت رسالة تلقتها من لاعب الأهلي السابق، صالح جمعة، عادت لإثارة الجدل من جديد، بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جلسة تصوير جريئة خضعت لها.

«وحشتوني يا حلوين» تعليق أرفقته الراقصة صوفينار، على جلسة التصوير الجريئة التي ظهرت من خلالها وهي مرتدية فستان قصير ضيق، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات التي جاءت من ضمنها: «خايف أسيبلك قلوب تفضحيني زي ما فضحتي صالح.. ملكيش دعوة بصالح».

وكانت الراقصة صوفينار، شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من احتفالها بعيد الحب، وظهرت الراقصة بصحبة كعكة عيد الحب، والورود الحمراء، معلقة: «هابي فلانتين داي يا حلوين».

وظهرت الراقصة صوفينار، بجمبسوت، مُقلمة بلوني الأبيض والأسود، مع الشعر المنسدل.

أزمة صالح جمعة وصوفينار

وكانت الأزمة بين الراقصة صوفينار، وصالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرسالة تلقتها عبر حسابها على «إنستجرام»، من صالح جمعة، وتضمنت رسالة اللاعب 3 قلوب لصوفينار، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وعقب نشر الراقصة لصورة الرسالة، تلقى صالح جمعة سخرية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل، قائلا: «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»،«هو عمرو وردة اللي ماسك الصفحة»، «دي مش هتخليك صالح طول الأسبوع».

وعلقت الراقصة صوفينار، لـ«الوطن»، إنها قررت إحراج صالح جمعة، مؤكدة أنه أراد أن يظهر للناس أنها تحبه.