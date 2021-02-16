بعد براءة المتهم باغتصابها.. «هن» ينشر تحاليل DNA لطفلة فتاة المنصورة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصل موقع «هُن» على صورة من تحاليل البصمة الوراثية DNA، التي أجريت لطفلة فتاة المنصورة، الطالبة أمل عبد الحميد، والتي أجريت منذ فترة، عقب فتح القضية والتحقيقات.

وأثبتت نتيجة التحاليل أن الطفلة «جودي» هي ابنة «أمل» والشاب «محمد.خ.ع» المتهم باغتصاب والدتها، وفقا لتطابق البصمة الوراثية.

كما حصل «هُن»، على صورة من مذكرة دفاع محامي الطالبة أمل، والتي استشهد فيها بنتائج الطب الشرعي، والتي أكدت أن الفتاة لم تفقد غشاء البكاره كاملاً، على الرغم من ادعاء المتهم بأن العلاقة كانت كاملة وبالتراضي.

واستشهد محامي الطالبة بأقوال المتهم بأن العلاقة تمت في ديسمبر 2018 لمرة واحدة، رغم أن الطفلة خرجت من رحم والدتها في ديسمبر 2019، متسائلا: «هل الحمل استمر 12 شهرا؟» ما يشير لتضارب أقاويل المتهم.

المحكمة تقضي ببراءة المتهم

وكانت قضت المحكمة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تأييد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

الفتاة تعلق على براءة المتهم

وقالت الطالبة في تعليقها الأول على حكم البراءة: «خد براءة لأنه اتهمني إني كنت على علاقة معاه، رغم أنه في أول التحقيقات قال إنه ميعرفنيش، لكن لما تحاليل ال dna أثبتت أن البنت بنته قال دي جاية من علاقة بالتراضي».

وتابعت الطالبة باكية، خلال حديثها لـ«هن»: «أنا كدة حق بنتي ونسبها راحوا، البنت بقت قدام القانون بنت زنا، ومالهاش نسب، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع إثبات ابن الزنا، بحسب قاعدة الولد للفراش».

واختتمت الفتاة: «مش عاوزة منه لا فلوس ولا تعويض ولا جواز، أنا عاوزة نسب للبنت اللي جت الدنيا وهتتعاير دي».

قصة اغتصاب أمل

وكان موقع «هُن» انفرد منذ أشهر بقصة اتهام الطالبة «أمل» صاحبة الـ 19 عامًا، زميلها في الثانوية العامة يدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن.

وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.

ومن ثم أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قرارا، بضبط وإحضار الطالب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الطالبة المغتصبة» بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية «DNA» لاستكمال التحقيقات، والتي بالفعل أثبتت التطابق.