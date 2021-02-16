أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة إذا كنت مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مشاركة أدواتك الشخصية مع أفراد الأسرة إذا كنت مصابا

عادة قد يفعلها بعض المصابين بالفيروس رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

مشاركة أدواتك الشخصية مع أفراد الأسرة إذا كنت مصابا، قد ينقل إليهم الفيروس.

كيف نحمي أنفسنا؟

لا تشارك أدواتك الشخصية مع أفراد الأسرة أثناء إصابتك لمنع انتشار فيروس كورونا.