بعد التحذير منها.. 5 طرق تحميك من طفرات كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر الخبراء مؤخرًا من متغيرات فيروس كورونا الأخيرة، مشددين على ضرورة اتخاذ الأشخاص تدابير احترازية إضافية، لمضاعفة الجهود والالتزام بأخذ الاحتياطات بجدية للحماية من فيروس كورونا.

وتعد الطفرات هي القاعدة بالنسبة لمعظم الفيروسات، فإن بعض طفرات كورونا تثير قلق خبراء الصحة، ذلك على الرغم من عدم وجود دليل قاطع يظهر كيف أثرت الطفرات على الفيروس المستجد، فيحذر الخبراء من أنه قد يجعل الفيروس أكثر عدوى من ذي قبل.

وفي هذا الإطار حدد موقع sciencetimes خمسة طرق للحماية من متغيرات كورونا، نستعرضها فيما يلي:

1. ارتداء قناع مناسب أو قناع مزدوج

لا تزال أقنعة الوجه أداة أساسية في حماية نفسك من كورونا ومنع انتشار الفيروس التاجي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا تزال N95s و KN95s أكثر الأقنعة فعالية ضد الفيروس، ويوصي الخبراء بحفظ هذه الأنواع من الأقنعة للمهنيين الصحيين المعرضين لمزيد من التعرض.

كبديل، يتم استخدام الأقنعة الجراحية ثلاثية الطبقات بشكل أفضل من قبل الجمهور، ويقترح خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم استخدام القناع المزدوج، فيُظهر العلم أن ارتداء أقنعة القماش فوق قناع طبي يزيد بشكل كبير من مستويات الحماية.

2. تلقي التطعيم

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ لقاحات فايزربايونتيك وموديرنا، فكلاهما يعتمد على تقنيات mRNA ، وتظهر البيانات الحالية أن كلاهما فعال ضد متغير كورونا الجديد في المملكة المتحدة.

على الرغم من أن طرح اللقاح في الولايات المتحدة كان بطيئًا حتى الآن، فقد صرح مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق أوسع بحلول نهاية شهر مارس.

3. إعطاء الأولوية للتهوية

في حالات محددة، يمكن أيضًا أن ينتشر كورونا عبر انتقال محمول جواً والذي من المحتمل أن يحدث عندما يتفاعل الأفراد في الداخل بدون أقنعة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

تقلل التهوية المناسبة من مخاطر حدوث كل من القطرات وعمليات النقل المحمولة جواً.

4. اغسل يديك دائما بشكل صحيح

قد يبدو الأمر عاديًا، لكن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يزيد الحماية بشكل كبير، فعندما لا يمكن تجنب الخروج والتفاعل مع الآخرين، فإن غسل يديك تأكد من عدم ابتلاع يديك للفيروس عن طريق الخطأ.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض بضرورة غسل اليدين قبل لمس الوجه وبعد السعال أو العطس وبعد التعامل مع الأقنعة، فأصدرت الوكالة أيضًا دليلًا مفيدًا يوضح متى يكون غسل اليدين أمرًا ضروريًا ، خاصة في ظل جائحة كورونا.

5. تجنب النزهات والحشود غير الضرورية

تتمثل إحدى الطرق الأكثر أهمية لحماية نفسك من متغيرات كورونا في البقاء في المنزل قدر الإمكان، فإذا كان من الممكن تجنب الخروج، خاصة عندما تعلم أنه سيكون هناك حشد من الناس، فمن الأفضل أن تختار البقاء في وسائل الراحة في منزلك.

وأظهرت دراسة أن الفئة العمرية التي تتمتع بأكبر قدر من الحركة والتفاعل مع كل من كبار السن والشباب من السكان معرضة لخطر أكبر وتسبب ما لا يقل عن 50٪ من الحالات المتزايدة.