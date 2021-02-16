عن طريق الأنفلونزا.. علماء يكشفون متى وكيف يتم تعديل لقاحات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يكتشف صانعو لقاحات كوفيد-19 كيفية تعديل وصفاتهم ضد الطفرات الفيروسية المقلقة، ويتطلع المنظمون إلى الأنفلونزا كمخطط إذا كانت اللقاحات في حاجة إلى تحديث.

وحذر ريتشارد ويبي، مدير مركز الأنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية من مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال: "إنه ليس شيئًا يمكنك تغييره، بين عشية وضحاها".

تتحور الفيروسات باستمرار ويحتاج الأمر إلى المزيج الصحيح من الطفرات الخاصة للهروب من التطعيم/ لكن الدراسات تثير القلق من أن لقاحات الجيل الأول من COVID-19 ، لا تعمل بشكل جيد ضد الطفرات التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا كما تفعل ضد الإصدارات الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ" medicalxpress".

الخبر السار:

يتم تصنيع العديد من لقاحات COVID-19 الجديدة بتقنية جديدة ومرنة يسهل تحديثها.

الأمر الأصعب:

تحديد ما إذا كان الفيروس قد تحور بدرجة كافية بحيث حان الوقت لتعديل اللقاحات - وما هي التغييرات التي يجب إجراؤها.

"متى يتم تعديل اللقاحات؟".. وفقا لنورمان بايلور، رئيس لقاحات سابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن هذا الأمر يتم العمل عليه الآن من جانب الخبراء

تقدم الأنفلونزا نموذجًا

تتطلع منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء إلى نظام لقاح الإنفلونزا العالمي في تحديد كيفية التعامل مع قرارات مماثلة بشأن لقاحات كوفيد-19.

تتحور الإنفلونزا بشكل أسرع بكثير من فيروس كورونا، ويجب تعديل لقاحات الإنفلونزا كل عام تقريبًا، تقوم المراكز الوطنية حول العالم بجمع فيروسات الإنفلونزا المنتشرة وتتبع كيفية تطورها، يرسلون عينات إلى المختبرات المعينة من قبل منظمة الصحة العالمية لإجراء المزيد من اختبارات "المستضدات" المتطورة لتحديد قوة اللقاح، تتفق منظمة الصحة العالمية والمنظمون بعد ذلك على وصفة لقاح العام ويبدأ المصنعون العمل.

بالنسبة للقاحات كورونا، قال ويبي إن الخطوة الحاسمة تتمثل في إنشاء شبكة مراقبة واختبار مماثلة لتحديد الطفرات المهمة، اليوم، هناك تنوع جغرافي واسع في تتبع واختبار الإصدارات المحورة، على سبيل المثال، تُجري بريطانيا اختبارات على الجينوم الفيروسي المتغير أكثر من الولايات المتحدة.

اكتُشفت ثلاثة أنواع مختلفة لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل مثيرة للقلق بسبب مجموعات من الطفرات التي تجعلها أكثر عدوى، كما أبلغ باحثون أمريكيون عن طفرة مختلفة موجودة في سبعة أنواع مختلفة ظهرت في عدة ولايات، لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الطفرة تجعل انتشار الفيروس أسهل، لكن التقرير، الذي لم يتم فحصه من قبل علماء آخرين بعد، يحث على مزيد من البحث لمعرفة ذلك.

كيف يتم تعديل لقاحات كورونا

لا يعني كون المتغير أكثر عدوى أنه سيكون أيضًا منيعًا للتطعيم، لكن المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا يثير مخاوف، وضع ديفيد هو من جامعة كولومبيا عينات دم من الأشخاص الذين أعطوا لقاحات فايزر أو موديرنا في أطباق المختبر مع الفيروس المتحور، لا تزال الأجسام المضادة المنتجة في اللقاح محمية، لكنها كانت أقل فعالية بكثير.

نتائج الاختبارات الأولية لاثنين من اللقاحات المرشحة الأخرى - من نوفافاكس وجونسون آند جونسون - سرعان ما دعمت هذه النتائج، كلاهما لا يزال محميًا ولكنهما كانا أضعف عند اختبارهما في جنوب إفريقيا، حيث يسود هذا البديل، مقارنةً بالاختبار في أماكن أخرى أثار اختبار أصغر بكثير للقاح استرازينيكا في جنوب إفريقيا تساؤلات حول تأثيره.

وحذر "هو" من أنه "إذا كان الفيروس قادرًا على إحداث طفرة إضافية أو اثنتين، فقد ينجو أكثر".

تهديد حقيقي

قال الدكتور بول أوفيت، خبير لقاحات الأطفال في مستشفى فيلادلفيا، والذي ينصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إذا بدأ الأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل في دخول المستشفى بسبب فيروس متحور، فهنا يجب تعديل اللقاحات، وأضاف ان ذلك لم يحدث بعد لكن "علينا الاستعداد".

موديرنا على وشك استكشاف خيار واحد: هل يمكن لجرعة ثالثة من اللقاح الأصلي أن تعزز المناعة بما يكفي لدرء بعض المتغيرات حتى لو لم تكن مطابقة تمامًا؟

قال "هو" من جامعة كولومبيا، إن الاختبار فكرة جيدة لأن الناس قد "لا يزال لديهم الكثير من الحماية" إذا كانت مستويات الأجسام المضادة لديهم عالية جدًا.

ضبط الوصفات

تقوم الشركات المصنعة الكبرى أيضًا بتطوير لقاحات تجريبية متنوعة

كيف سيتم تحديث اللقاحات؟

تنتج لقاحات COVID-19 أجسامًا مضادة تتعرف على بروتين السنبلة الذي يغلف الفيروس التاجي، عندما يتحور الفيروس، في بعض الأحيان يتم تغيير بروتين السنبلة في مناطق رئيسية بحيث يصعب على الأجسام المضادة المنتجة في اللقاح التعرف عليه.

يتم تصنيع لقاحا فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna بقطعة من الشفرة الوراثية تسمى messenger RNA تخبر الجسم بكيفية صنع بعض النسخ غير الضارة من البروتين الشائك الذي يقوم بتدريب الخلايا المناعية، لتحديث اللقاح، يمكنهم ببساطة تغيير الحمولة: استبدال الشفرة الجينية الأصلية بـ mRNA لبروتين السنبلة المتحور.

لقاحا استرازينكا وجونسونAstraZeneca Johnson & Johnson ، المتوقع طرحهما قريبًا مصنوعان من فيروسات البرد المصممة لتسلل جين بروتين شائك إلى الجسم، يتطلب تعديل لقاحاتهم زراعة فيروسات البرد باستخدام الجين المتحور، وهو أكثر تعقيدًا قليلاً من نهج الرنا المرسال ولكنه ليس شاقًا مثل إعادة صياغة لقاحات الإنفلونزا القديمة.

يتم إجراء لقاح نوفافاكس أيضًا في اختبار المرحلة النهائية من نسخة مطورة معمليًا من بروتين السنبلة والذي يمكن أيضًا تعديله لمطابقة الطفرات.

اختبار اللقاحات

تم اختبار لقاحات الجيل الأول من COVID-19 على عشرات الآلاف من الأشخاص للتأكد من أنها تعمل وآمنة - بحث استغرق عدة أشهر.

ببساطة، تغيير الوصفة لاستهداف طفرات الفيروس بشكل أفضل لن يتطلب تكرار هذه الدراسات على آلاف الأشخاص، كما قال الدكتور بيتر ماركس، رئيس لقاحات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مؤخرًا للجمعية الطبية الأمريكية.

لا تزال إدارة الغذاء والدواء تضع اللمسات الأخيرة على المتطلبات، لكن ماركس قال إن الوكالة تنوي أن تكون "ذكية جدًا"، وقال إنه إذا كانت هناك حاجة للقاح محدث، فمن المرجح أن تكون الاختبارات التي أجريت على بضع مئات من الأشخاص كافية لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى استجابة مناعية جيدة.

ولكن السؤال الأكبر: إذا كانت بعض الأماكن فقط تواجه طفرات فيروسية مقاومة للقاحات، فهل تريد السلطات جرعات متغيرة فقط أو لقاحات تحمي من نوعين في ضربة واحدة؟ بعد كل شيء، لقاحات الإنفلونزا تحمي من ثلاثة أو أربعة أنواع مختلفة في جرعة واحدة.

قال جون جرابنشتاين من تحالف العمل المناعي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال لقاحات شركة ميرك، إنه يتعين على الشركات أولاً إجراء بعض الأبحاث الأساسية للتأكد من أن نسخة متغيرة فقط تعمل على تنشيط نظام المناعة بشكل صحيح، ثم ستحتاج الجرعة المركبة إلى مزيد من الاختبارات للتأكد من وجود استجابة متساوية لكلا النوعين.