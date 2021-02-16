كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - يحظى مكياج العيون السموكي برواجاً كبيراً بين الفتيات، خاصة في السهرات المسائية، إذ يساعد في ظهورهن بإطلالة جذابة ومميزة.

وتتميز الفتاة صاحبة العيون الخضراء بجاذبية خاصة، مما يُبرز المكياج السموكي جمال عينيها، ويُظهرهما بشكل ملفت للأنظار.

وفي السطور التالية، يقدم لكِ "الخليج 365.نت" تطبيق مكياج سموكي للعيون الخضراء، لإطلالة أكثر جاذبية:



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج سموكي للعيون الخضراء





مكياج سموكي للعيون الخضراء



-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

- ظلال العيون السموكي الأسود.

-ظلال العيون الرمادي الداكن.

- ظلال العيون بدرجات النيود.

-الجليتر الذهبي أو الفضي.

- بلاشر بلون خوخي أو وردي.

- الكحل السائل الأسود أو الأيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة ورموش صناعية.

- أحمر شفاه باللون المفضل لديكِ.

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ثانيا: طريقة تطبيق مكياج سموكي للعيون الخضراء

مكياج سموكي للعيون الخضراء (الصورة من انستغرام)



1-نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي قطرات من التونر على قطعة نظيفة من القطن، ومرريها على بشرتكِ للتأكد من غلق المسام جيداً.

2-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيدا على الوجه والرقبة، للحفاظ على ثبات المكياج طوال حفل الزفاف.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون كريم الأساس المُستخدم بدرجة أغمق قليلاً من درجة لون بشرتك، لإطلالة أكثر طبيعية وجاذبية، ثم ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بأي درجة من درجات النيود على منطقة الجفن بالكامل وحتى أسفل الحاجبين، ثم قومي بدمجه مع ظلال العيون باللون الأسود الداكن، الذي يتم وضعه على الزاوية الخارجية عند طية الجفن المتحرك، ثم ادمجيه مع ظلال العيون باللون النيود.

6-في حال كنتِ تستعدين لحضور سهرة أو حفل زفاف أو خطوبة، يُمكن تطبيق الجيتر الفضي أو الذهبي، على الجفن المُتحرك، أو عند مدمع العين.

7-استخدمي الأيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط سميك عند زاوية العين الداخلية، وهو الخط الذي يمتد حتى زاوية العين الخارجية، للحصول على رسمة أيلاينر مجنح جذابة.

7- ارسمي حاجبيكِ ببودرة تحديد الحواجب أو الماسكرا المناسبة للون بشرتك.

8- ضعي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ، ويُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية لإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ.

9- ضعي بلاشر باللون البرتقالي أو الوردي على خدودكِ، مع تطبيق القليل من الهايلايتر اللامع على الوجنتين والذقن لإطلالة أكثرإشراقاً.

10- حددي الشفاه بقلم التحديد، ثم اختاري أحمر شفاه باللون المُفضل لديكِ، لتُكملي إطلالتك المميزة.

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