كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - جهاز الثيرا هو الأول من نوعه للقضاء على ترهلات الوجه والرقبة دون جراحة؛ لكونه جهازاً متطوراً لشد الوجه والرقبة دون جراحة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية؛ للقضاء على ترهلات البشرة حول العين والوجه والرقبة دون أية آلام أو جراحة وبدون تخدير، إذ إنه يعطي نتائج متميزة بعد الجلسة العلاجية الأولى تمتد لعدة سنوات، فإليك فيما يلي كل ما تريدين معرفته عن الجهاز.

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ما هو جهاز الثيرا ولِمَ يُستخدم؟

التخلص من علامات الشيخوخة



يُستخدم جهاز الثيرا لمواجهة علامات الشيخوخة مثل ترهُّل الجلد والتجاعيد على الوجه والرقبة والصدر، وكذلك تدلِّي منطقة الحاجب؛ حيث يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة باستخدام التكنولوجيا التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA)، إذ يعطي مظهراً حيوياً وشبابياً ملحوظاً للبشرة، ويستخدم جهاز الثيرا تقنية تصوير الموجات فوق الصوتية، مما يسمح للطبيب برؤية طبقات البشرة الداخلية في أثناء جلسة العلاج، ومن ثَمَّ تأثير الجهاز فيها والحصول على علاج موضعي مباشر لعلاج المناطق المتضررة وحدها حسب حالة البشرة، دون أن يؤثِّر بالسلب أو يسبب حساسية وأعراضاً جانبية مزعجة بتطبيق العلاج على مساحة الوجه بالكامل، حيث يعوِّل أطباء الجلدية والتجميل على هذا الجهاز في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التجميلية، خاصة فيما يتصل بالقضاء على الترهلات ومظاهر تقدُّم العمر والشيخوخة؛ إذ إن مدى دوام النتائج يعتمد على نمط حياتك وحالتك، وعدد جلسات العلاج التي تلقيتِها. ومن أهم الخطوات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على النتائج لأطول فترة ممكنة: ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول غذاء صحي غني بالألياف، مع شرب كميات كافية من الماء، وترطيب البشرة باستمرار، إلى جانب عدم التعرض للشمس بغير استخدام واقي الشمس المناسب.

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مميزات جهاز الثيرا لشد الوجه

جهاز الثيرا لشد الوجه



يستهدف جهاز الثيرا مناطق تحت الجلد بطاقة مركزة بالموجات فوق الصوتية باستخدام درجة الحرارة المناسبة؛ لدعم تجديد الكولاجين، وتستهدف الطاقة الحرارية من أداة التطبيق أعماقاً مختلفة تؤثر في ثلاث طبقات وعضلات الوجه، والجلد، والتجاعيد السطحية، حيث تحفز طاقة الموجات فوق الصوتية الكولاجين والأنسجة المرنة، مما يؤدي إلى بشرة أكثر تماسكاً، والتخلص من تجاعيد الرقبة، بالإضافة لشد الجلد ونضارة البشرة بعد أول جلسة مباشرة، والتخلص من التجاعيد حول العينين والفم والرقبة ورفع الجفون وإعطاء مظهر صحي للعين، كما يعطي بشرتك إشراقة وتوهجاً طبيعياً يجدد من خلايا البشرة التي تستمر في تحفيز إنتاج الكولاجين لمدة تصل إلى العام، بجانب كونه آمناً وليست له آثار جانبية تقريباً، ونذكرك بأن استخدام الجهاز لا يتضمن أي فيلر أو كريم أو سموم، ولا يعتمد إلا على تنشيط عمليات التجدد الطبيعية في البشرة، وهو بهذا كأنما يعيد للبشرة شبابها وحيويتها وقدرتها الطبيعية على الحفاظ على مظهرها وجمالها.

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عيوب جهاز الثيرا

علاجات للقضاء على ترهلات الوجه والرقبة



عادةً لا يسبب جهاز الثيرا لشد الوجه أي آثار جانبية، خاصة مع الخضوع للجلسات في مركز موثوق وطبيب خبير بكيفية التعامل مع الجهاز، لكن ربما تشعرين بعد انتهاء الجلسة مباشرة ببعض الحرارة والوخز الذي سرعان ما يهدأ، بالإضافة إلى إمكانية أن تصبح مناطق الجلد المعالَجة أحياناً متوهجة أو حمراء في الساعات التالية للجلسة، وقد يكون هناك بعض الكدمات أو التنميل، ولكنها تختفي في غضون أيام قليلة من الجلسة. ومن الجدير بالذِّكْر أن بعض الحالات النادرة قد لا يجدي فيها استخدام الجهاز، وتتطلب التدخل الجراحي لشد الوجه، لكن هذه الحالات تمثِّل نسبة بسيطة للغاية ونادرة حينما يكون الترهل قد بلغ درجة كبيرة ووصل لعضلات الوجه.

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