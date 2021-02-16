سكراب القهوة بوصفات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - القهوة تعتبر واحدة من أشهر المشروبات العالمية، فالكثيرون لا يخلو يومهم من هذا المشروب المميز بنكهاته المختلفة، ولكن إلى ذلك هناك جانب آخر تلعبه القهوة من الناحية الجمالية لبشرة الصبية.

فالقهوة تحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات ومعادن تعمل على نضارة الوجه، كما أن طبيعة حبيبات القهوة الصغيرة الحجم تجعلها سكرب أو مقشرا طبيعيا ينظف البشرة.

ماسك القهوة مع زبدة الشيا

ماسكات من القهوة

- 2 ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة حليب

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتك مع الفرك بحركات نصف دائرية لعمل تقشير للوجه.

اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الدافئ.كرري الخليط مرة أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة وتنظيف جيد للمسامات، خاصة للبشرة الجافة.

تابعي المزيد : زيت الأرجان.. فوائد مذهلة للبشرة والشعر

ماسك القهوة مع الشوفان والزبادي

القهوة مع الشوفان

- 2 ملعقة كبيرة قهوة

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة شوفان

اخلطي القهوة مع الشوفان والزبادي، وضعي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط مع الفرك قليلا بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا لتنظيف البشرة، وترطيبها أيضا.

ماسك القهوة وجيل الصبار

قناع القهوة

ملعقة كبيرة قهوة ملعقة كبيرة جيل الصبار

اخلطي الصبار والقهوة مع بعضهما حتى يصبحان خليطا متجانسا.

وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة .

كرري الخليط مرة إلى مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة كلما شعرت أنك بحاجة لتنظيف بشرتك.

تابعي المزيد : الرؤوس السوداء... هكذا تتخلصين منها

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص