موديلات فساتين سهرة ناعمة من مجموعات ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - كشفت ور الأزياء ضمن مجموعات ما قبل خريف 2021 عن أجمل موديلات فساتين سهرة ناعمة تميّزت بألوان الباستيل الحالمة والموديلات المكشكشه والقصات المنسدله تألقت العارضات.شاهدي الصور واتبعي الموضة التي تعكس ذوقك وتبرز جمال قامتك.

فساتين بأكمام منفوخة موضة 2021

SACHIN &BABI



سجلت الفساتين منفوخة الكمين حضورًا كبيرًا ضمن مجموعات ما قبل خريف 2021، تألقت عارضة ماركة La DoubleJ بفستان طويل V Neck مطبع بالورود نسق مع صندال أسود بكعب رفيع وحقيبة صغيرة من نفس نقشة الفستان وأقراط متدليه، فيما ظهرت عارضة ماركة ساشين آند بابي Sachin & Babi بفستان أبيض بياقة مربعة تميز بخصره العالي ارتدته مع صندال بطبعة جلد الأفعى.

تابعي أيضاً:أجمل فساتين سهرة طويلة من منصات العروض العالمية





فساتين قصيرة لإطلالة مفعمة بالحيوية

OSCAR DE LA RENTA



شقت الفساتين القصيرة طريقها إلى مجموعات ما قبل خريف 2021 وقُدمت بتصميمات فريدة لم تفتقر إلى الفخامة، من جهتنا أحببنا الفستان الأبيض المنفوش المزدان بتطريز ملون على شكل كرات صغيرة من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، تجرئي ونسقي هذا الموديل مع حذاء وحقيبة كلاتش بلون قوي كالأحمر أو الأزرق الرويال أو الأخضر.



اذا كنتِ تخططين لحضور مناسبة فخمة سيناسبك الفستان طويل الكمين المزدان بالريش واللؤلؤ من توقيع بالمان Balmain، نسقيه مع صندال فضي بكعب Chunky.

تابعي المزيد:فساتين سهرة حمراء مثالية ليوم الحب آخر موضة ربيع 2021

فساتين A Line بقصات أنثوية راقية

JENNY PACKHAM





طغت الفساتين بقصة A Line على مجموعات كبريات الدور العالمية، من أجمل القطع التي خطفت الأنظار الفستان الليلكي الطويل المؤلف من طبقات من توقيع ماركة جيني بيكهام Jenny Packham والمزين بحزام أسود معقود على شكل فيونكه، لائميه مع صندال أسود وكلاتش فضي.



ألقي نظرة على الفستان الأخضر البليسيه المحبوك بتطريز ذهبي حول الياقة من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka وزينيه بحذاء أسود وكلاتش باللون الذهبي.







فساتين سوداء موضة خريف 2021

CHRISTIAN SIRIANO





لم تخلو المجموعات التحضيرية لخريف 2021 من فساتين السهرة السوداء، شاهدي الموديل الـ Mermaid ذي الذيل الطويل والمصمم بتوب Peplum بحواف منفوخة من توقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano.



اطلعي أيضًا على الموديلات الفخمة المحبوكه بتطريز ذهبي من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab.



تابعي المزيد:فساتين سهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة ربيع 2021