صنادل جريئة باللون الأحمر موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - يُعد اللون الأحمر من الألوان النسائية المفضلة لدى الكثير من المُصممين، حيث يمنح من ترتديه إطلالة أنثوية جذابة، كما يُبرز دائماً جمال التصميمات التي يدخل في تكوينها، سواء كانت أزياء أو حقائب أو أحذية.

ويتميز اللون الأحمر بكونه من أكثر الألوان التي تلائم جميع الإطلالات في مختلف فصول العام، ولكن يُمكن اعتباره أكثر ملائمة لفصل الصيف، نظراً لما يضفيه على إطلالة المرأة من حيوية وإنطلاق تناسب أجواء هذا الفصل من العام.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميمات مميزة لصنادل باللون الأحمر لصيف 2021، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم مجموعة من التصميمات الجذابة من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها تصميم الصندل الأحمر الأنسب إليكِ:



صندل أحمر من Valentino

صندل أحمر من Valentino





يتميز هذا التصميم الأنيق من ماركة Valentino، بأنه يمنح من ترتديه الراحة وسهولة الحركة، نظراً لتصميمه بكعب عريض بطول 6 سم فقط، مع مقدمة دائرية مٌصممة من الجلد المرصع بالبلاتينيوم، إضافة إلى حزام أنيق على الكاحل، قابل للتعديل.

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صندل أحمر من Jimmy Choo

صندل أحمر من Jimmy Choo



لإطلالة أكثر جاذبية وأنثوية تناسب الخروجات المسائية، قدمت ماركة Jimmy Choo هذا التصميم الأنيق لصندل باللون الأحمر، بتصميم مبتكر، حيث جاءت مقدمة أحد زوجي الصندل بتصميم ذي عقدة أمامية على شكل فيونكة حمراء ذات 3 طبقات عريضة، وهو نفس التصميم الذي استخدم في الزوج الآخر من الصندل، وتحديداً على الجزء الخلفي من الحزام الذي يتم ربطه الكاحل.

وجاء الصندل بتصميم ذي مقدمة دائرية وكعب رفيع ومُدبب بارتفاع 10 سم، مع بطانة من الجلد باللون البيج.

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صندل أحمر من Marant Isabel

صندل أحمر من Marant Isabel



إذا كنتِ تبحثين عن صندل يمنحكِ سهولة في الحركة، ذي تصميم عملي وأنيق يناسب الخروجات النهارية خلال صيف 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم البسيط من ماركة Marant Isabel، التي قدمت صندل مُصمم من كعب بارتفاع 5 سم، مع مقدمة عريضة، وحزام رفيع من الجلد الأحمر يزين المقدمة، إضافة إلى إحزمة رفيعة بنفس اللون تمتد من منتصف الصندل وحتى الكاحل، مع أبزيم صغير لربط الصندل على الكاحل.

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صندل أحمر من Yves Saint Laurent

صندل أحمر من Yves Saint Laurent



إذا كنتِ تبحثين عن صندل ذي تصميم يمنحكِ قدراً من البهجة والحيوية في فصل الصيف، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة Yves Saint Laurent، وهو صندل جلد مُصمم من مقدمة دائرية، مع كعب عالٍ مخروطي مُدبب بطول 9.5 سم، وحزام على الكاحل باللون الأحمر، ذي أبزيم قابل للتعديل، أما مقدمة الصندل فجاءت بألوان صيفية مبهجة، حيث جمعت بين اللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر.

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