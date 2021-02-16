إطلالات للمحجبات من أسماء محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - أسماء محمد، واحدة من مدونات الموضة المحجبات وموديل مصرية، برزت لتُغير النظرة المحفورة بأذهاننا عن الفتيات المحجبات بأزيائها الأنيقة والمواكبة للموضة بأساليب ناعمة وأنيقة، لذا نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها لتستوحين منها أفكاراً مناسبة لمظهركن بالحجاب.



التنورة البليسيه من أسماء محمد

التنورة البليسيه



التنانير البليسيه من الصيحات الرائجة في عالم الموضة، وتفضِّلها الكثيرات من الفتيات المحجبات بكونها قطعة أنيقة ومحتشمة، لذا تأنقت أسماء محمد بتنورة بليسيه سماوية مع معطف وقبعة بدرجة الأخضر التيفاني، وزينت الإطلالة بحذاء رياضي ناعم، ونسقت في إطلالة شتوية تنورة بليسيه سوداء مع بلوڤر أحمر وبوت من الجلد الأسود لأناقة كلاسيكية.

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أزياء رياضية محتشمة ومريحة

أزياء رياضية



من المهم ارتداء ملابس مريحة ومحتشمة لأداء المهام اليومية على النحو الأمثل، لذا من الضروري تعزيز خزانة ملابسك بالأزياء الأساسية لإطلالة متميزة، ولأفكار عصرية أطلت أسماء محمد ببنطال أسود ناعم مع بلوڤر سماوي ذي قبعة، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض، وظهرت ببلوزة بيضاء محتشمة مع بنطال من القطن الأخضر، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي وحقيبة من علامة لويس فيتون، وارتدَتْ في الخيار الثالث بنطالاً أبيض مزيناً بطبعات الفراشات الملونة مع بلوزة ومعطف رياضيين باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ناعم.

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فساتين أنثوية مواكبة للموضة

فساتين أنثوية



فساتين المحجبات المحتشمة من قطع الموضة الرائجة بشكل كبير؛ حيث تجمع ما بين الحشمة والأناقة، لذا جمعنا لكِ أحدث الموديلات من أسماء محمد؛ حيث اختارت فستاناً من المخمل الأسود مع بلوزة بيضاء برقبة عالية، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي، وفي مظهر كاجوال عصري تزينت بفستان بني طويل مع بليزر أبيض مطبع برسوم كرتونية سوداء، وأكملت مظهرها بحذاء أسود رياضي مع قبعة صيفية، ولمظهر مناسب للحفلات البسيطة تألقت بفستان من الحرير السماوي صُمم بأكمام منفوخة وبحزام محدِّد للخصر، ليمنحها أناقة أنثوية باهرة.

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