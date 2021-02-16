أجمل موديلات مجوهرات من وحي الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - ما يجعل المجوهرات قطعة ثمينة في خزانة السيدة، ليس سعرها الباهظ أو فخامة تصميمها فحسب، إنما أيضاً التأثير اللافت والمليء بالرفاهية الذي تتركه على إطلالتها.

مع بداية كل موسم جديد، تُتحفنا دور المجوهرات العالمية بمجموعات المجوهرات التي تقدّمها والتي تتّسم بأشكالها الفريدة والفاخرة، ومنها ستختارين قطع الحليّ المناسبة لإطلالاتك في الربيع.



كثيرة هي التصاميم المستوحاة من أجواء الربيع المنعشة والطبيعة الخلابة في هذا الفصل، من الفراشات والأزهار وأوراق الشجر.. كل هذه العناصر الطبيعية كانت مصدر إلهام المصمّمين ليقدّموا مجموعات مجوهرات يفوح منها عطر الترف.

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الأزهار المتفتّحة

Boucheron



تعتبر الأزهار بمختلف أنواعها وألوانها، من أكثر العناصر التي تدلّ على انتعاش فصل الربيع وتعكس أجواءه المرحة. ومنها استوحى مصمّمو المجوهرات قطعاً لافتة دخلت في صياغتها أحجار كريمة متنوّعة. فعلى سبيل المثال، قدّمت دار فان كليف أند أربلز Van Cleef&Arpels ضمن مجموعة ألهامبراAlhambra أقراطاً مصنوعة من الذهب الأبيض والماس، مع زهرة باللون الأسود الفخم.

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Van cleef



كما قدّمت دار بوشرون Boucheron في مجموعة ناتور تريومفانت Nature Triomphante عقد نوياج دي فلور Nuage de Fleurs ذات التصميم الفاخر الذي يناسب سهراتك وإطلالات الرسمية، كما قدّمت خاتم فلور إيتيرنال Fleur Eternelle المصنوع من الذهب الوردي والتيتنانيوم والمرصّع بأحجار السافير والاسبينيل الأسود.

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Boucheron



أوراق الشجر

Adler



بعض التصاميم عكست جمال الربيع بأوراق الأشجار اليانعة كالأقراط التي قدّمتها دار أدلر Adler ضمن مجموعة إيليمانتس Elements والتي صّنعت من الذهب الأبيض والماس والأحجار الملوّنة بلوحة ربيعية منعشة.

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عالم الطيور والحشرات

Chopard



لم تكتفِ أنامل الصمّمين المبدعة باستلهام المجوهرات من الأزهار والأشجار، بل دخلت إلى عالم الطيور لتعكس حيويّة الفراشات والعصافير وألوان الطاووس.. وغيرها ، في قطع حليّ فاخرة.

Dior



فرأينا عقد شوبارد Chopard الفاخر بتصميمه، والمصنوع من الذهب الأبيض والماس والذي قدّمتها الدار لمناسبة عيدها ال150، كما قدّمت دار ديور Dior خاتماً من مجموعة ديور بري كاتلان Dior Pré Catelan مصنوعاً من الذهب الأصفر والماس، يعكس شكل النحلة وورقة الزهرة.



تصاميم كثيرة مستوحاة من أجواء الربيع المنعشة ستجدينها في متناول يديك هذا الموسم، فلا تتردّدي في اختيار القطعة التي تناسب إطلالاتك.

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