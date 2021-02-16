فتاة المنصورة بصحبة طفلتها بعد براءة المتهم باغتصابها: بنتي هتتعاير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت أمل عبد الحميد، طالبة المنصورة، باكية في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي تصطحب والدتها وطفلتها، مُعلقة على براءة زميلها المتهم باغتصابها.

وظهرت الفتاة وهي تبكي بصحبة والدتها قائلة: «حرام عليكم هاتولي حقي، بنتي هتتعاير، اقول ليها إيه لما تكبر، عاوزة أسجلها بـ اسم أبوها».

متابعة خلال البث المباشر: «أنا عاوزة أثبت بنتي، مش عاوزة فلوس، أنا عاوزة نسب لبنتي مالهاش ذنب في أي حاجة، دي طفلة بريئة، إزاي أدخلها مدرسة، وإزاي هتعيش»، مستطردة: «بنتي سنتين ونص ومالهاش اسم، بسبب واحد اغتصبني واتهمني بشرفي في الآخر».

مختتمة:«أرحموني حرام عليكم، وارحموا بنتي».

براءة المتهم

وقضت محكمة أحداث جنايات مستانف المنصورة، أمس، ببراءة المتهم من تهمتي الخطف وهتك العرض والاغتصاب.

حيث قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تايد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجنى عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

قصة اغتصاب أمل

وكان موقع «هن» التابع لموقع وجريدة «الوطن»، انفرد منذ أشهر، بقصة اتهام الطالبة «أمل» صاحبة الـ 19 عامًا، زميلها في الثانوية العامة يدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن.

وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.