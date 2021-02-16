بعد حديث الرئيس عن الزيادة السكانية.. 6 حملات لتنظيم النسل خلال السنوات الماضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضمن عدد من المشروعات يتم افتتاحها في قطاع الصحة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن معدلات النمو السكاني، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية

وقال «السيسي» في حديثه: «ما لم ينخفض النمو السكاني ينخفض لـ400 ألف في السنة لن نشعر بتحسن أو تقدم، مش الدولة اللي بتصرف الشعب اللي بيصرف، وهو اللي هيعاني».

وتابع: «أهلنا في الريف والحضر صدقوني أكثر من طفلين كبيرة جدًا، سمعت كلام إني أعمل قوانين لمواجهة ده وقلت لا ومش كل الأمور تتواجه بحدة واحنا شغالين على برنامج لده، وهنوفر الخدمات المطلوبة».

ويرصد «هُن»، أبرز حملات تنظيم الأسرة التي قدمتها الدولة للحد من الزيادة السكانية الفترة الماضية.

حملة «حسنين ومحمدين»

عام 2013، اعتمدت تلك الحملة على غناء الفنانة فاطمة عيد، وروّت من خلال أغنيتها قصة رجلين هما «حسنين ومحمدين» والفرق بينهما أن الأول أنجب 7 أطفال، والآخر قرر تحديد النسل من خلال إنجاب طفلين فقط.

«طوق النجاة»

انطلقت عام 2017 هي حملة تعمل على توعية مواطنيها في المناطق الريفية على تحديد النسل، لإبطاء معدل النمو السكاني، وقامت الحملة على استراتيجية لخفض معدل المواليد.

«أنتي الأهم»

عام 2017 تعتبر حملة «أنتى الأهم» من أشهر الحملات التي تدعم حقوق المراة، وتعمل على توعية المرأة ثقافيًا واجتماعيًا، وكان من أهداف الحملة مناهضة العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، متمثلاً في الختان أو الضرب والرعاية الصحية للحوامل خاصة في شهور الحمل الأولى، وتشجيع الحوامل على الانتظام في زيارة طبيب، وتغيير الفكر السائد أن اللجوء إلى الداية والولادة بالمنزل أكثر أمانا من الولادة بمعرفة طبيب توليد متخصص، والتوعية بضرورة اتساع الفترة بين الولادات المختلفة وتنظيم النسل.

«طفلين وبس»

عام 2018 دشنت هذه الحملة وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، للحد من الزيادة السكانية في مختلف المحافظات، وتم فيها الاستعانة بنواب وأخصائيين في تنظيم الأسرة كخدمة مجانية لأهالي المحافظة، وتم عمل حصر للسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة لتوعيتهن.

«يوم الثلاثاء»

أطلقتها وزارة الصحة والسكان للحد من الزيادة السكانية عام 2018، والتي وجهت لجميع مراكز تنظيم الأسرة الثلاثاء من كل أسبوع، وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل طويلة المفعول بأسعار مخفضة.

«مبادرة الوسام»

وأطلقت وزارة الصحة هذه المبادرة عام 2019 في عيادات تنظيم الأسرة في جميع المحافظات على عدة مراحل، وتبنت هذه الحملة مفهوم حق الاختيار، ومسؤولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية، للحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل.