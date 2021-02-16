حليمة بولند تثير الجدل بهدية عيد الحب.. «مرصعة بالماس وتتخطى الـ4 ملايين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية حليمة بولند، جدلا واسعًا بعدما كشفت عن هدية عيد الحب التي تلقتها من أحد معجبيها، لم تفصح عن اسمه.

ونشرت «حليمة» عبر حسابها على «سناب شات» صورة الساعة الهدية التي تلقتها وهي مرصعة بالألماس وتحمل ماركة «Patek Philippe»، ورجح البعض أن سعرها يتجاوز المليون ريال سعودي، أي أنها تتجاوز الـ4 ملاييين جنيه مصري، ما أثار الجدل حولها.

يذكر أن حليمة بولند كشفت خلال استضافتها فى برنامج شيخ الحارة، في الموسم الرمضاني الماضي، أن مصدر ثروتها الضخمة يعود إلى الإعلانات وأن كل أثاث منزلها أيضًا من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال حتى تظهر في إعلاناتهم.

حليمة بولند متهمة بخدش الحياء

وقبل أيام، اتهمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بـ«خدش الحياء»، بسبب مشاركتها صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصنفها الأمن بالكويت أنها مُخلة بالآداب العامة، ولا تنتمي إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، وتم استدعائها وإحالتها إلى النيابة للتحقيق معها لكشف حقيقة تعمدها «خدش الحياء» أم لا.

وحققت النيابة العامة في الكويت مع الإعلامية حليمة بولند التي ذكرت أثناء التحقيق معها إنها لم تتعمد خدش الحياء من خلال الصور التي نشرتها، واستكملت النيابة التحقيقات معها وظلت تنكر رغبتها في الخروج عن التقاليد الكويتية عن قصد.

وانتهى التحقيق بقرار النيابة الكويتية إخلاء سبيلها بضمان مالي، عقب إحالة إدارة الجرائم الكويتية المذيعة إلى النيابة بسبب لقطات مُصورة نشرتها عبر تطبيق «سناب شات».