الطقس السيئ يتسبب في إلغاء الدروس.. وأولياء الأمور: هنلاقيها منين ولا منين

القاهرة - سمر حسين - ماما

«نلاقيها منين ولا منين»، لسان حال أولياء الأمور اليوم بعد حالة الطقس، غير المستقرة التي اجتاحت البلاد اليوم وتسببت في إلغاء الدروس أون لاين لتأثر شبكة الإنترنت من سوء الأحوال الجوية وسط سقوط الأمطار.

وقال محمد الزلباني، ولي أمر طالبين بالمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الدولية: الرسالة اتبعتت النهاردة على جروب المدرسة على الواتس، بعد ما الأولاد اخدوا أول حصة أونلاين، متابعا أثناء حديثه لـ «هٌن»: أول مرة المدرسة تبعت رسالة بالشكل دا علشان الأحوال الجوية.

وتباينت آراء أولياء الأمور بعد إرسال الرسالة والبعض تعامل معها بشكل كوميدي: «مفيش حاجة اسمها كدا وصعب تأثر شبكات إنترنت بالأحوال الجوية إلى في حالة وجود إعصار أو قطع الكهرباء عن السنترالات».

نجوى: أول مرة تتبعت الرسالة دي.. هنلاقيها منين ولا منين

اعترضت نجوى حمدي، ولية أمر، طالبة بالمرحلة الإعدادية، بإحدى مدارس اللغات، عن الرسالة المرسلة اليوم لأولياء الأمور والتي تعاملوا معها بشكل ساخر، متسائلة: «يعنى إيه الإنترنت مش شغال علشان حالة الطقس ما هو شغال معانا كلنا عادي في البيوت؟».

وأضافت: «كفاية علينا قرارت الوزير بخصوص المرحلة الإعدادية، مش عارفين بجد نعمل إيه وهنلاقيها منين، الدروس الفترة دي مهمة جدا ومينفعش تتلغي علشان سبب مش مقنع».

سالي: الأولاد فرحوا أن مفيش دروس

وأوضحت «سالي»، ولية أمر طلاب بالمرحلة الابتدائية: «أول مره يتلغي يوم كامل الدروس، أوقات بتتلغي نص يوم بس».

عن ردود أفعال الأمهات بعد إلغاء الدروس أونلاين اليوم: «الأولاد فرحوا أن مفيش دراسة، بسبب الطقس، والرسالة اتبعتت لأولياء الأمور الساعة 9 الصبح».