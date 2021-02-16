7 طرق لحماية الأسطح الخشبية من الأمطار في موجة الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شهدت محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهو ما جعل المحافظة تُطالب المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس البارد يضرب جميع أنحاء الجمهورية، إذ كشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة الثلاثاء ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.

وفي مناطق متفرقة بالقاهرة هطلت أمطار خفيفة صباح اليوم الثلاثاء، حيث هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح مع نشاط للرياح على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة، وأمطار متفرقة ببعض المدن والمراكز بالمحافظات.

واشتكى كثيرون من ضعف الأسطح الخشبية وتشققها، وفي بعض الأحيان سقوطها، ويحتار العديد في كيفية حمايتها من الأمطار. لذا نقدم لكم بعض أفضل أنواع العزل المائي لحماية الأسطح الخشبية للمنازل من مياه الأمطار، وفقا لما ذكره موقع "constrofacilitator".

- يمكنك استخدام بعض الألواح المعدنية على السقف والخرسانة، ما تساعد على منع تسرب المياه.

- استخدام أجزاء من الخشب عن طريق تقطيعه ووضعه على أسطح المنزل، حيث إنه يمتص مياه الأمطار ويحجب دخولها إلى المنزل.

- يمكنك حماية أسطح منزلك من خلال مادة "البتومين"، وهي عبارة عن مادة سائلة يتم وضعها بسهولة لتغطية جميع الشقوق وأسطح المنازل، وتعمل على عزل الرطوبة والمياه.

- البولي يوريثين من طرق حماية الأسطح وهي مادة تستخدم للعزل الحراري والمائي، وهى من أفضل انواع العزل التي تحمي الأسطح.

- طريقة العزل المائي باستخدام ألواح الإسمنت من أكثر مواد العزل تساعد في الحفاظ على أسطح المنازل، وتساهم في عزل مياه الأمطار.

- استخدام مادة الأسفلت المطاطي في العزل المائي للأسطح لمقاومة الرطوبة والتشققات التي تسببها مياه الأمطار، كما أنه يعزز من قوة المباني.

- طلاء البوليمر، حيث إنه طلاء رقيق يتكون من طبقتين ويتم استخدامه عن طريق رشه على الأسقف، فهو يساعد على امتصاص مياه الأمطار وعزلها.