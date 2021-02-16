لماذا يمكن أن يمثل لقاح "جونسون آند جونسون" نقطة تحول في وباء كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسعى شركة "جونسون آند جونسون"، للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون متاحًا في الولايات المتحدة، وينضم إلى لقاحات موديرنا وفايزر Moderna وPfizer.

وتحدث مايكل ستيفنز، دكتوراه في الطب، والرئيس المشارك لقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث، حول الاختلافات بين اللقاحات وفوائد لقاح Johnson & Johnson الجديد، وفقا لموقع "medicalxpress".

كانت الرسالة العامة لستيفنز هي أن الناس يجب أن يتم تطعيمهم بمجرد أن يتوفر لهم الخيار - بغض النظر عن نوع اللقاح المقدم لهم.

ما الفرق بين طريقة عمل لقاح الشركة واللقاحات الموجودة؟

الاختلاف الكبير هو أن لقاحي Moderna و Pfizer يستخدمان تقنية mRNA.

mRNA هو في الأساس جزء صغير من الكود الذي يتم إدخاله إلى خليتك، ويقوم مصنع تجميع الخلية، الريبوسوم، بترجمة ذلك إلى قطعة صغيرة من بروتين سبايك لـ كوفيد-19، يدرك جسمك ذلك ويطور استجابة مناعية، يكاد يكون مثل مخطط صغير لخلاياك، لا يمكن أن يجعلك هذا اللقاح مريضا، حيث لا يمنحك كوفيد-19 لأنه لا يحتوي على الفيروس، إنه يخبر خلاياك فقط بما يجب القيام به.

يستخدم لقاح Johnson & Johnson فيروسًا غير ضار، إنه فيروس، لكن لا يمكنه التكاثر، يسلم الفيروس جينًا يحمل مخطط البروتين الشائك SARS-COV-2، الفيروس المسبب لـ كورونا، إن هدفه في الأساس إيصال تلك المعلومات الجينية إلى الريبوسوم الخاص بك، والذي يصنع لاحقًا بروتين سبايك، إنه نهج لقاح أكثر تقليدية، الفرق النهائي هو الطريقة التي يصل بها إلى خلاياك.

هل الاختلاف بين التقنيتين يسهل إدارته؟

يشبه لقاح Johnson & Johnson إلى حد كبير اللقاح العادي وهو أسهل بكثير في التوزيع والصيانة، هذا له آثار ضخمة على المناطق الريفية في البلاد، قد لا تتمتع تلك المناطق بالقدرة على الاحتفاظ بلقاحات الرنا المرسال في درجات حرارة شديدة البرودة.

أليس التخزين البارد والاستقرار من بين الأسباب التي جعلت طرح اللقاح يمثل تحديًا؟

عندما تبدأ في الحديث عن لقاح أكثر استقرارًا ولا يتضمن سوى جرعة واحدة، فهذه أخبار رائعة، كلما كان من الأسهل تقديمه، زاد عدد الأشخاص الذين سنقوم بتطعيمهم في الولايات المتحدة، لكن هذا صحيح أيضًا على المستوى الدولي حيث يمكن أن يمثل تقديم لقاح mRNA صعبًا تحديًا في بعض المناطق بسبب متطلبات سلسلة التبريد.

هل لقاح Johnson & Johnson أقل فعالية من لقاح Pfizer و Moderna؟

لقد أضرنا أنفسنا حقًا بمدى فعالية لقاحات Pfizer و Moderna ، لا أحد سيقول إنه لا يريد لقاحًا عالي الفعالية، ولكن في بداية الوباء، إذا قلت أنك ستنتج لقاحًا فعالاً بنسبة 60٪، فسيكون ذلك يتجاوز أحلام معظم الناس، قارن ذلك بلقاح الإنفلونزا، والذي يمكن أن يكون فعالاً بنسبة 50٪ إلى 60٪ في بعض السنوات.

وجد أن لقاح Johnson & Johnson فعال بنسبة 72٪ في الوقاية من الحالات المتوسطة إلى الشديدة من كوفيد-19، في جميع المجالات، كانت النسبة حوالي 66٪. أعتقد أن جزءًا من السبب هو أنه تمت دراسته لاحقًا في الوباء، الآن هناك المزيد من هذه المتغيرات.

كان لقاح Johnson & Johnson أقل فعالية في جنوب إفريقيا حيث ظهر أحد المتغيرات، كانت الفعالية 57٪ في جنوب إفريقيا، أعتقد أنه إذا كنت ستختبر لقاحي Moderna و Pfizer الآن، فقد يكونا أقل فعالية بسبب المتغيرات.

أليست إحدى المزايا الرئيسية للقاح مثل Johnson & Johnson ، أنك أقل عرضة للإصابة بمرض شديد من كوفيد؟

في مجتمع الدراسة الذي بلغ حوالي 44 ألف شخص، تلقى بعضهم دواءً وهميًا ولم يحصلوا على اللقاح، كان فعالًا بنسبة 85 ٪ في منع دخول المستشفى والوفاة في جميع المناطق، حتى لو لم يكن اللقاح فعالًا بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض، فيبدو أنه يقلل من الأمراض الشديدة، هذا حقًا ما تريده من اللقاح.

هل يستطيع الأشخاص الذين حصلوا على لقاح جونسون أن ينقلوا المرض؟

لا نعرف، لكن عليك أن تعرف ما إذا كان لدى شخص ما عدد أقل من الفيروسات، وأقل مرضًا، وقد لا ينقله بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى إبطاء عدد الحالات الإضافية، هذه حقًا فكرة اللقاح، لكن لا أحد يعرف ذلك بالتأكيد، هذا هو الأمل.

سيظل هناك أشخاص يمرضون، خاصة وأن هناك الكثير من الحالات، لا يزال الناس بحاجة إلى ارتداء الأقنعة ونطبيق المسافة الاجتماعية.

ألا توجد بعض المؤشرات على أن التطعيم الشامل يبطئ انتشار الفيروس؟

شهدت أماكن مثل القدس امتحلة حملة لقاح ناجحة للغاية وبدأت تظهر إشارات على أنه يمكن تقليل الانتشار قبل أن نصل إلى مناعة القطيع بنسبة 70٪ إلى 90٪.

متى تعتقد أن لقاح Johnson & Johnson قد يكون متاحًا في الولايات المتحدة؟

أبرمت الحكومة الفيدرالية صفقة مع شركة Johnson & Johnson ، لشراء حوالي 100 مليون جرعة من اللقاح، الأمل هو أن يتمكنوا من القيام بذلك بحلول يونيو، تخطط اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة للاجتماع في 26 فبراير لمراجعة ومناقشة طلب [ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة Johnson & Johnson]. أي موافقة من إدارة الغذاء والدواء يجب أن تأتي بعد توصية من اللجنة.

كنقطة مرجعية، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص الاستخدام الخاص للقاح موديرنا في اليوم التالي لاجتماع اللجنة. قد ترى أشخاصًا يتلقون لقاح [Johnson & Johnson] ، في أوائل مارس إذا سارت الأمور على ما يرام.

هل يعني ذلك أن الناس سيكونون قادرين على اختيار اللقاح الذي سيحصلون عليه؟

لن يكون ذلك ممكنا على المدى القصير، أود أن أقول احصل على ما يمكنك الحصول عليه عندما يتوفر لك شيء ما، أنا حقًا لا أعتقد أن على الناس الانتظار، إذا كان لديك وصول للحصول على أي لقاح، فيجب أن تحصل عليه، حتى لو لم تمنعه تمامًا، فمن غير المرجح أن تصاب بمرض حاد وتموت، ربما تكون في المنزل فقط وتشعر بالفزع (على عكس الاضطرار إلى الدخول إلى المستشفى مع انخفاض الأكسجين). ستكون [المستشفيات والعيادات] محدودة على المدى القصير فيما يمكن أن تقدمه للناس.

هل يمكن أن يكون هناك نهج أكثر استراتيجية بشأن من يحصل على اللقاح؟

ربما ستستهدف موديلات Moderna و Pfizer الفئات المعرضة لمخاطر عالية مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مشتركة، لا نعلم، ربما يتم تقديم لقاح Johnson & Johnson، للأشخاص الموجودين في القائمة، مثل الشباب، إذا أصبح متاحًا، كل ذلك لا يزال بحاجة إلى خطة، سيساعد اللقاح، على مستوى السكان، في البدء في التعامل مع الوباء، يجب أن يمنع اللقاح المرض من الانتشار، هذا ما نحتاجه.

كلما زاد عدد اللقاحات كان ذلك أفضل، يمكن أن يمنع ظهور المزيد من المتغيرات التي ستكون مقاومة للقاحات، على مستوى السكان، سيساعد التطعيم على منع انتقال العدوى، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، زادت سرعة خروجنا من هذه الأزمة.

هل هذا اللقاح آمن؟

إذا كان لديه تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، فقد تم وضعه وفقًا لمعايير أمان عالية جدًا.

شملت تجارب اللقاح هذه كميات هائلة من المرضى، كان هناك ما لا يقل عن 30 ألف مريض في كل واحدة من هذه التجارب، وكان لدى Johnson & Johnson 43 ألف شخص، لم تكن هناك إشارات ضرر في اختبارات جونسون آند جونسون.

لدينا عدد قليل من التقارير عن الآثار الضارة الشديدة المحتملة من لقاحي Moderna و Pfizer ، ولكن هناك نظامًا معقدًا تم إعداده حيث يمكن لأي شخص يحصل على اللقاح الإبلاغ عن المعلومات حول الآثار الجانبية.

تقارير الآثار السلبية الشديدة يجري رصدها والتحقيق فيها عن كثب. لا يزال يتعين علينا جمع بيانات السلامة على المدى الطويل، بالنسبة لأية مشكلات فورية، يتم جمعها عادةً في تجارب اللقاح هذه، لدينا شهور من البيانات الآن تظهر أن اللقاحات آمنة.