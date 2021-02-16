بداية الموجة.. 10 نصائح مهمة لحمايتك خلال سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تشهد مصر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح مع نشاط للرياح على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة مع أمطار متفرقة ببعض المدن والمراكز بالمحافظات.

وشهدت محافظات كفر الشيخ ومطروح والإسكندرية، أمطار خفيفة إلى متوسطةـ كما تم تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس في محافظة كفرالشيخ نظراً لارتفاع الأمواج.

وفي هذه الموجة، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة خلال الأمطار، وفقًا لما قاله الدكتور سعيد شلبي استشاري الأمراض الباطنة والكبد في تصريحه لـ"الخليج 365"، ومجلس الوزراء، وموقع "push Doctor" الأمريكي.

1- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

2- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

3- ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

4- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

5- اتباع نظام غذائي صحى والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات خاصةً فيتامين سي، والمعادن مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي، وبعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

6- غسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

7- حتى إن كان الطقس حارًا يفضل الابتعاد عن المشروبات المثلجة أو الباردة، وشرب المشروبات الدافئة التي تعزز مناعتك ضد الأمراض.

8- تجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: "اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

9- التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية

10- يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.