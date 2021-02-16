إطلالة ناعمة لـ درة في "الفلانتين".. فستان أحمر قصير وبوكيه ورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طلّت الفنانة التونسية درة عبر متابعيها على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، بإطلالة الفلانتين، إذ نشرت مجموعة صور لها عبر خاصية "الاستوري"، أظهرت جمالها ورشاقتها.

وتحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر، بصيحة الـ "one shoulder"، وأمسكت بيها بوكيه ورد، احتفالا بعيد الحب.

واعتمدت درة، مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت خصلات شعرها منسدلة.