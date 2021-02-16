أطباء يطالبون بالتعامل مع نزلات البرد كعلامة إصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شدد مجموعة من الأطباء وخبراء الرعاية الصحية في بريطانيا، على ضرورة التعامل مع أعراض نزلات البرد الشائعة على أنها علامة على فيروس كورونا، حيث وقع 140 من الممارسين العامين وخبراء الرعاية الصحية في شرق لندن رسالة مفتوحة إلى كبير المسئولين الطبيين كريس ويتي والدكتورة سوزان هوبكنز من الصحة العامة في إنجلترا، مطالبين بإدراج الأمراض الشائعة تحت أعراض فيروس كورونا المحتملة، وفقًا لما ذكر موقع thehealthsite.

وقال الأطباء إن المرضى عادة ما يعانون من أعراض نزلات البرد الشائعة مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع قبل أن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، كما إنهم يحثون الناس على التصرف مثل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ينشرون الفيروس عن غير قصد معتقدين أنه مجرد نزلة برد شتوية.

وأضافوا أن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكن أن ينشروا الفيروس عن غير قصد معتقدين أنه مجرد نزلة برد موسمية أخرى، مطالبين بأن يكون تعريف حالة الإصابة بكورونا يجب أن تشكل أيضًا الزكام (سيلان الأنف) والبرد.

هذا إلى جانب الأعراض الشائعة لكورونا (السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم أو التذوق)، والتي على إثرها عادة ما تتم إحالة المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى اختبار كورونا.

وأضافوا في الرسالة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية أنه حتى أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يجب أن يعزلوا أنفسهم خلال الأيام الخمسة الأولى عندما يكون من المرجح أن يكونوا معديين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا هي الحمى والسعال الجاف والتعب، حيث تشمل الأعراض الأقل شيوعًا فقدان حاسة التذوق أو الشم، والأوجاع والآلام، والصداع، والتهاب الحلق، واحتقان الأنف، واحمرار العينين، والإسهال، أو الطفح الجلدي.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض كوفيد -19 الحاد من ضيق في التنفس وفقدان الشهية والارتباك والألم المستمر أو الضغط في الصدر وارتفاع درجة الحرارة (فوق 38 درجة مئوية).

وأوصت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أولئك الذين يعانون من الحمى و / أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الضغط أو فقدان الكلام أو الحركة بالتماس الرعاية الطبية الفورية.

لكن قائمة منظمة الصحة العالمية لأعراض COVID تشمل أيضًا التهيج والارتباك وانخفاض الوعي (المرتبط أحيانًا بالنوبات) والقلق والاكتئاب واضطرابات النوم والمضاعفات العصبية مثل السكتات الدماغية والتهاب الدماغ والهذيان وتلف الأعصاب.

وهناك أيضًا تقارير عن مرضى يعانون من أعراض غريبة لفيروس كورونا مثل ألسنة كوفيد وتقرحات الفم، وهي غير مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية.