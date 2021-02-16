أمهات: نتمنى تطبيق إجراءات التعليم لوقاية أولادنا من كورونا قبل عودة الدراسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

إجراءات احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم، استعدادا لعودة الدراسة بالمدارس يوم 10 مارس المقبل، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت من ضمن الإجراءات الاحترازية:

منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط المدارس لمنع التزاحم بسبب كورونا.

تخصيص 60 ألف غرفة عزل بالمدارس على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم.

زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي.

توفير جميع أدوات التعقيم بالمدارس.

توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس.

عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعانى من إرتفاع درجة الحرارة.

أمهات: نتمنى كل المدارس تطبق الإجراءات الوقائية

تتمنى مها سيد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الاعدادية، ربة منزل، تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في المدارس: مش كل المدارس بتلتزم ومحتاجين رقابة على تنفيذ الإجراءات دي في مختلف المدارس.

وصفت نهى خالد، ولية أمر ثلاثة طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية، أنها صارمة وتضمن الحفاظ على صحة الطلاب في المدارس وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، أن عودة الطلاب للمدارس يمثل الرعب لبعض الأمهات خوفا على صحة الأبناء وتطبيق هذه الإجراءات بصرامة في المدارس يقلل من الإصابات.

مؤسس أمهات مصر: أولياء الأمور لازم يشجعوا أولادهم على التنفيذ

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الـ 10 إجراءات التي أعلنت عن تطبيقها وزارة التربية والتعليم استعدادا لعودة الدراسة بالمدارس 10 مارس المقبل، جيدة جدا وفي مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم وجميع العاملين في المدارس.

وشددت «عبير»، أثناء حديثها لـ «هُن»، على ضرورة تطبيق وتنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع داخل المدارس والتزام الجميع بها، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومنع تواجد أولياء الأمور بمحيط المدارس لمنع التزاحم والتشديد على التعقيم والنظافة، وغيرها.

وطالبت بفرض عقوبات على عدم الملتزمين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، لأن البعض غير ملتزم وقد يكون سببا في إصابة من حوله.

فيما طالبت أولياء الأمور بالالتزام وتشجيع أبنائهم على تطبيق الإجراءات، التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على حياتهم وصحتهم وصحة من حولهم.