الامارات | الكويت: توقيف فني مختبر أصدر 60 شهادة فحص "كورونا" مزورة لمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: توقيف فني مختبر أصدر 60 شهادة فحص "كورونا" مزورة لمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت أمس، فني مختبر، آسيوي، يعمل في أحد المختبرات الخاصة ،بتهمة إصدار شهادات pcr مزورة، مقابل 30 ديناراً (360 درهم) عن كل شهادة، من دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، وباقي المبلغ يذهب إلى العيادة. وأفادت صحيفة "القبس" أن المتهم الذي يبلغ من العمر 51 عاماً اعترف بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة. وقال مصدر أمني لـ «القبس»: «إن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، حيث تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص "كورونا" مزورة، مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد».

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