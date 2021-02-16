رغم فوائده الكبيرة.. ضرر خطير لزيت الزيون احترس منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيت الزيون آمن وفعال في كثير من الأوقات، حيث أن له فوائد صحية كبيرة، ويستخدم بشكل شائع لعلاج أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

وفي الأطعمة، يستخدم زيت الزيتون كزيت للطبخ والسلطة، ويُصنف زيت الزيتون جزئيًا وفقًا لمحتوى الحمض، ويقاس على أنه حمض الأوليك الحر.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على 1٪ كحد أقصى من حمض الأوليك، وزيت الزيتون البكر يحتوي على 2٪، وزيت الزيتون العادي 3.3٪.

يعتبر زيوت الزيتون غير المكررة التي تحتوي على أكثر من 3.3٪ حمض الأوليك الحر «غير صالحة للاستهلاك البشري».

وفي التصنيع، يستخدم زيت الزيتون في صناعة الصابون والجبس التجاري والمراهم.

كيف يعمل زيت الزيتون؟

الأحماض الدهنية في زيت الزيتون تقلل من مستويات الكوليسترول ولها تأثيرات مضادة للالتهابات. أوراق الزيتون وزيت الزيتون قد يخفضان ضغط الدم. قد يكون الزيتون أيضًا قادرًا على قتل الميكروبات، مثل البكتيريا والفطريات.

فوائد زيت الزيتون

سرطان الثدي

النساء اللواتي يستهلكن المزيد من زيت الزيتون في نظامهن الغذائي أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

مرض القلب

الأشخاص الذين يطبخون باستخدام زيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بأول نوبة قلبية مقارنة بمن يطبخون باستخدام زيوت أخرى، ومن يستبدلون الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي بزيت الزيتون يعانون أيضًا من انخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول مقارنة بأولئك الذين يستهلكون المزيد من الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي، حيث يعد ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر لأمراض القلب.

تظهر الأبحاث أيضًا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على زيت الزيتون يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المرتبطة بأمراض القلب مقارنة باتباع نفس النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية أقل من زيت الزيتون.

الإمساك

يمكن أن يساعد تناول زيت الزيتون عن طريق الفم على تليين البراز لدى الأشخاص المصابين بالإمساك.

داء السكري

يبدو أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أعلى من زيت الزيتون (حوالي 15-20 جرامًا يوميًا) أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، تظهر الأبحاث أيضًا أن زيت الزيتون يمكن أن يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يقلل زيت الزيتون في نظام غذائي متوسطي أيضًا من خطر تصلب الشرايين مقارنة بالزيوت المتعددة غير المشبعة مثل زيت عباد الشمس لدى مرضى السكري.

عالي الدهون

قد يؤدي استخدام زيت الزيتون في النظام الغذائي بدلاً من الدهون المشبعة إلى تقليل مستويات الكوليسترول الكلية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

علاج ضغط الدم المرتفع

إضافة كميات كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى النظام الغذائي والاستمرار في العلاجات المعتادة لارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحسن ضغط الدم على مدى 6 أشهر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مخاطر زيت الزيتون

عندما يوضع على الجلد

زيت الزيتون آمن على الأرجح عند وضعه على الجلد. تم الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية متأخرة والتهاب الجلد التماسي. عند استخدامه في الفم بعد علاج الأسنان، قد يشعر الفم بحساسية أكبر.

عند الاستنشاق

تنتج أشجار الزيتون حبوب اللقاح التي يمكن أن تسبب حساسية الجهاز التنفسي الموسمية لدى بعض الأشخاص.

الاحتياطات والتحذيرات

داء السكري: زيت الزيتون قد يخفض نسبة السكر في الدم. يجب على مرضى السكري فحص نسبة السكر في الدم عند استخدام زيت الزيتون.

الجراحة: زيت الزيتون قد يؤثر على نسبة السكر في الدم، قد يؤثر استخدام زيت الزيتون على التحكم في نسبة السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها. توقف عن تناول زيت الزيتون قبل الجراحة بأسبوعين.