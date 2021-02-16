بـ ورد أحمر ورسالة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها الـ39: قلبي طفل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف الـ15 من فبراير عيد ميلاد الفنانة السورية نسرين طافش الـ39، حيث ولدت في عام 1982، وعلى طريقتها الخاصة قررت نسرين طافش الاحتفال بنفسها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

احتفال نسرين طافش بعيد ميلادها

أطلت نسرين طافش بفستان أنيق من اللون الأسود «أوفشولدرز»، وكانت ممسكة بباقة من الورود الحمراء، مع خلفية شجر وزرع، واستعانت بمكساج رومانسي من اللون الأحمر، مه عيون مكحلة.

وشاركت نسرين طافش صورها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث وجهت رسالة لنفسها.

وجاء في رسالة نسرين طافش، «رحلة الحياة هدية عظيمة من الله.. تفاصيل الرحلة مدهشة.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها و نزلاتها ومفاجآتها.. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الامور ببساطة اكتر والتعقيدات بمرونة اكبر والمشتتات بتجاهل أغلب الأوقات.. و التحديات بحلول انضج و أوعى.. و لسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها و اتطور».

وأكملت، «حياتي اليوم اجمل من أي وقت مضى صحتي ولياقتي أقوى من أي وقت مضى كانو عن جد الزمن مجرد وهم.. عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتين عالأرض وجواتها متل جذور الشجر.. وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد و يعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار».

تفاعل الجمهور مع نسرين طافش

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رسالة وصور نسرين طافش، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات التي كانت كلها إيجابية ومهنئة بعيد ميلادها.

وكان من بين التعليقات، «ملكه جمال والاناقه نسرين و الورد اكتير حلوين متلك»، و«يارب إنشاء الله حياتك دأيمآ سعاده وفرح وانشأء الله من نجاح لانجاح اكتر الله يحميكي يارب»، و«كل عام وإنتي بخير وصحه وعافية وسعادة.. يارب سنة سعيدة عليكي مليئة بالنجاحات وتحقيق الأمنيات».