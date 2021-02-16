سبقني واشتكى.. مروة عيد اتريقت على شيكابالا وبلغت في مايكل أيوب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم اللاعبة مروة عيد عبدالملك، لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي المصري سابقاً ونيس الفرنسي حاليًا، محركات البحث المختلفة، وبخاصة«جوجل»، بعد الحملة المنتشرة ضدها عقب هجومها على لاعب كرة القدم ونادي الزمالك، محمود شيكابالا، عقب الاتهام بالتنمر عليه وعلى بشرته الداكنة، لتخرج متحدثةً عن تلك الواقعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك».

وكان من ضمن ممن هاجموا اللاعبة، مايكل أيوب، أحد صانعي المحتوى الإعلامي عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي، وأحدث المنضمين لقناة الزمالك الفضائية، إذ شارك صورة لها، وأرفق تعليقًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا، «الأستاذة اللي في الصورة دي لاعبة كرة يد شغالة 24 ساعة تنمر وقلة أدب على شيكابالا».

وقام مايكل بتدشين منشور آخر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما تحدث محمد محمد رشوان، محامي اللاعبة مروة عيد، في منشور عن إقامتها دعوى قضائية ضده، إذ قال «بناءً على تكليف من لاعبتنا المحترمة الدولية مروة عيد عبدالملك، لاعبة نيس الفرنسي، وشقيقتها لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو مايكل أيوب، بشأن واقعات السب والقذف والتنمر وارتكاب جريمة إساءة استخدام مواقع التواصل وتم إخطار الجهات المعنية بالأمر بمجموعة من الصور المأخوذة من صفحات المعتدين وتولي النيابة التحقيق».

مايكل أيوب يرد: اتريقوا على شيكابالا وابنه ووالدته المتوفية

ودون مايكل أيوب، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على الواقعة، قائلًا «ماستحملتوش بوست نص ساعة وانتوا بقالكوا 10 سنين تريقة على لون شيكابالا وخوض في عرضه وتريقه على ابنه وشتيمة في والدته المتوفية ووصلت إنكوا رحتوا المقابر وكل أشكال التنمر عملتوها معاه».

وأشار في حديثه للاعبة، قائلًا «الأخت اللي كانت بتتنمر عليه القطيع بتاعها مستحملتش بوست قعد بس نص ساعة أنا حذفت البوست لاني لقيت الكومنتات صعبة جدا عليها بس أهم حاجة القطيع بتاعها يكون عرف إنهم مستحملوش نص ساعة من اللي عملوه مع شيكا في 10سنين».

مروة عيد ترد على اتهامها بالتنمر على شيكابالا

وفيما يخص واقعة الاتهام بالتنمر على شيكابالا، قالت مروة، «أنا وضحت موضوع شيكا ألف مرة ومش هتكلم فيه تاني اللي عايزه أقوله بس محدش فينا بيختار شكله ولا أهله ولا لونه ولكن بنختار مستقبلنا ونسعى إننا نغيره للأحسن فمش واحد زيك بفكره المتخلف هيفكر يهدني بكلام فيه تنمر على شكلي وصوتي ولوني دي حاجة بتاعت ربنا، مش كلام واحد تافه زيك هيفرق مع واحده بقالها 11 سنة في الغربه عشان تعمل لنفسها اسم وتاريخ وتخلي الناس تتكلم عنها».

وعن الهجوم والسخرية منها، قالت،« كلامكم ده يقوينى اكتر ويرفعنى لفوق عشان بدوس عليه وبحطوا تحت رجلى ، كلامكم ده حافز ليا انى بقالى سنين بعافر ضد فكركم المتخلف والمتطرف قصاد اى حد يخالفك ف الرأى فكرة التنمر والتحرش بتجرى في عقولكم المتخلفه وفى دمكم ونفوسكم المريضة، ربنا مش هيدينى كل حاجه انا راضيه بشكلى وجسمى واسلوبى وحياتى ومبسوطة الحمدلله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ، ما ربنا مش هيخلينى احسن لاعبة ف تاريخ مصر وكمان هيخلينى شبه نانسى عجرم كده يبقى فاضل اتجوز توم كروز وابقى قفلت اللعبة عمتاً».