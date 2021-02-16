قصة طفلة يتيمة تركتها ياسمين يوسف في المستشفى بعد رحيلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الصور المبهجة والملونة هو الإرث والذكرى السعيدة التي تركتها الراحلة ياسمين يوسف لابنتها الصغيرة تالا، حيث حرصت الفقيدة على عمل عيد ميلاد لابنتها الصغيرة التي أتمت أول أعوامها في الدنيا نهاية شهر يونيو من العام 2020، وذلك رغم وجود الحظر انتشار فيروس كورونا المستجد، وظهرت ياسمين وزوجها وابنتها في الصور المبهجة احتفالا بعيد ميلاد الصغيرة.

ولكن عقب هذا الحداث بعدة أشهر وتحديدا 8 توفيت أمس ياسمين أحمد يوسف في حادث بالسيارة في فاجعة حزينة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تمتلك صفحة لعمل الحلوى والتورت المجسمة هي Baking and Co، فالجميع وخاصة البلوجرز يعرفونها ما حول مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء كبير لها.

مصير طفلة ياسمين يوسف

كتب أصدقاء ياسمين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ياسمين توفيت نتيجة حادثة بالسيارة، تاركة خلفها طفلتها التي أصيبت في الحادث، وموجودة في أحد المستشفيات تتلقى العلاج، بينما والدتها كانت على موعد مع الموت، ومن المقرر إقامة جنازتها اليوم من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر على أن يكون العزاء أمس في منزل العائلة.

ياسمين يوسف لازالت في العشرينيات من عمرها، وكان لديها طفلة وحيدة، فقد تزوجت فور تخرجها من شاب جمعتها به قصة حب منذ المدرسة بحسب ما كتبت هي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لا زالت وفاة ياسمين أحمد يوسف هي حديث الجميع فقط أثارت الحزن وصبغت السوشيال ميديا بالشجن خاصة وأنها كانت ناشطة بشدة وتحب مشاركة الجميع في التعليقات والإعجابات، وإرسال التورت والحلوى إلى أصدقائها ومعارفها.