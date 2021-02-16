نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الطقس السيئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات طقس اليوم الثلاثاء، وموجه الطقس البارد على القاهرة والوجه البحري، وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

مع موجه الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة، هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال، منها كما ذكرها موقع «Everyday Health».

نصائح لحماية الأطفال من الطقس السيء

فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الطقس الخارجي.

تشجيع الأطفال على استخدام معقم يد كحولي، إذا لم يستطع الأطفال غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتيريا، التي تنقل الأمراض.

زيادة روتين التنظيف المنزلي، إذا كان لديك طفل مريض، ومسح أي أسطح يلمسها الطفل، واستخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، بالإضافة إلى تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط يجب غسل اليدين بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب السعال، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.

مشروبات تمنع نزلات البرد

العسل مع الليمون

تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة.

الحلبة

الحلبة لاحتوائها على الحديد تساعد على علاج الاحتقان.

خل التفاح

يعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.

عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم مع الليمون قبل الوجبات يعد واقيا طبيعيا من الإصابة.

شوربة الخضار

واستنشاق الشوربة مع الليمون من الأمور المفيدة للصحة.

البرتقال

تناول عصير البرتقال أو استخدام قشور الليمون على الأطعمة المختلفة من الوصفات المفيدة للصحة.

القرفة

شرب القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية المناعة.