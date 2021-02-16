الموديل فلة تنافس ملكات الجمال: فرصة للتمثيل.. وهكون أهم عارضة أزياء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تناسق قوامها وطلتها المختلفة، دفعا الموديل العراقية فلة، للاستعداد في المشاركة بإحدى مسابقات ملكات الجمال الكبرى في الوطن العربي، كخطوة هامة في حياتها المهنية، والتي ستضيف الكثير في حياتها، مؤكدة أن البلد التي ستنضم إلى مسابقة ملكة الجمال بها ستكون «مفاجأة» ستفصح عنها لاحقا في الوقت المناسب.

الموديل فلة: هنافس بقوة في مسابقة ملكات الجمال

«أصدقائي نصحوني بالمشاركة في مسابقات ملكات الجمال، لإني هقدر أنافس بقوة على اللقب».. بتلك الكلمات بدأت الموديل العراقية حديثها لـ«هن»، مضيفة أن ذلك النوع من المنافسات يكسب صاحبه المزيد من الشهرة، يفتح الأبواب للحصول على العديد من العروض في مجال التمثيل، في ظل رغبتها في دخول المجال الفني، خاصة أنها تلقت عدة عروض خلال الفترة الماضية، ولا زالت تفكر في الأنسب منهم لها: و«أكيد العروض هتزيد بعد اشتراكي في المسابقة».

وتخضع الموديل العراقية حاليا لجلسة تصوير جديدة استعدادا لمسابقة ملكات الجمال، فضلا عن أنها تركيزها في مذاكرة كافة الجوانب الخاصة بذلك النمط من المنافسات، كخطوة هامة تعزيز فرصها بالفوز باللقب، «المسابقة محتاجة تركيز ومذاكرة واهتمام»، خاصة أن تلك المنافسات تعتمد أيضا على الإطلاع على الجوانب المختلفة بالحياة والثقافة العامة، فضلا عن الاهتمام بالدور المجتمعي للمتسابقات والأنشطة التي تقدمنها لمجتمعتهن.

فلة: أحلم بأن أكون أهم موديل في الوطن العربي

تهتم فلة بمجال الموضة والأزياء، الذي تتابع كل جديد فيه بنهم شديد، ساعيا لأن تصبح أهم موديل على مستوي الوطن العربي أجمع، و«قريب هحقق الحلم ده».

تشارك الموديل العربية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقاطع فيديو وجلسات تصوير تستعرض خلالهما رشاقتها، مع تقديم أحدث صيحات الموضة، وجوانب من حياتها اليومية.