3 مناسبات قلدت فيها جورجينا إطلالات ياسمين صبري «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقارنات مستمرة، يعقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، والفنانة ياسمين صبري التي يطلق عليها الكثيرون من رواد «سوشيال ميديا» جورجينا الغلابة، دون الالتفات إلى أن صديقة نجم كرة القدم البرتغالي قلدت الممثلة المصرية في 3 إطلالات مختلفة.

و«هن» رصد تفاصيل الإطلالة المتشابة، خلال الفقرات التالية.

جورجينا ترتدي تيشرت ياسمين صبري

بالأمس، خضعت جورجينا لجلسة تصوير جديدة بتشيرت سبق أن ظهرت به ياسمين صبري نفسه، خلال حلولها ضيفة في برنامج «رامز مجنون رسمي» على «أم بي سي مصر»، في رمضان الماضي 2020.

ظهرت عارضة الأزياء في جلسة التصوير التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطلة، ببنطلون ضيق وجاكيت شتوية طويلة، بتشيرت أسود اللون مدون عليه اسم دار الأزياء «بالمان» المنتجة له، والذي يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه مصري.

جورجينا ترتدي حقيبة ياسمين صبري.. بـ300 ألف جنيه

ومنذ عدة أسابيع، لفتت جورجينا الأنظار بحقيبة كبيرة الحجم، سبق أن ظهرت بها ياسمين صبري في عدة مناسبات، منها خلال تواجدها داخل طائرة خاصة، شاركت صورها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

ويتخطى سعر الحقيبة إلى 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، نقلا عن موقع authentic watches.

جورجينا وياسمين صبري بلوك واحد في نفس اليوم

وفي نوفمبر الماضي، ظهرت ياسمين صبري، وصديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، باللوك نفسه، حيث ظهرت الفنانة المصرية قميص فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بالتزامن مع ظهور جورجينا بإطلالة مشابه مع الاعتماد على المكياج نفسه.