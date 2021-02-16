منها الحفاظ على نظافة اليدين.. نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر نزلات البرد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الحلق والأنف، وتتسبب في حدوث سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والاحتقان واحيانا يسبب الصداع والعطس.

وتوجد بعض الطرق التي تجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة منها كما أوردها موقع «health line».

فيتامين د

أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، مما يسبب السعال أو حكة الحلق أو انسداد الأنف. أظهرت بعض الدراسات أن تناول 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا قد يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

يمكن الحصول على فيتامين د على شكل مكملات غذائية أو عبر تناول أطعمة مثل السلمون ولحم البقر وصفار البيض والحليب المدعم وعصير البرتقال والجبن والفطر.

استخدام مرطب الجو

تجفف الرطوبة المنخفضة الممرات الأنفية، مما يجعل من الصعب حبس الكائنات الدقيقة التي تستقر في الجيوب الأنفية والقضاء عليها، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالبرد. لذا حاول اقتناء جهاز مرطب للجو.

قد يساعد المرطب في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

الحفاظ على نظافة اليدين

وجدت دراسة عام 2008 أن الإنسان قد يلمس وجهه بمعدل 16 مرة في الساعة. يعد هذا أمرًا خطيراً خلال موسم البرد والإنفلونزا، لأن ملامسة الأنف أو الفم بيدين ملوثتين قد يسمح للفيروسات والجراثيم بالانتقال إلى الجهاز التنفسي. لذا ينبغي الحفاظ على نظافة اليدين وغسلهما جيداً بعد ملامسة الأسطح خارج المنزل.

الاسترخاء

يمكن للشعور بالإرهاق أن يمهد الطريق للإصابة بنزلة برد، لأن الإجهاد يدفع جسمك إلى ضخ كميات زائدة من الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يضعف قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى.

لذلك لابد من تجنب الإرهاق والحصول على وقت للاسترخاء وممارسة اليوجا والقيام بنشاطات مريحة للأعصاب.