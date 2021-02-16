«أنا حلمت بيكي».. طالبات تتهم صاحب «سنتر» بالتحرش.. والأخير: تشهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادثة تحرش جديدة انتشرت عبر «السوشيال ميديا» اتهمت فيها طالبات صاحب سنتر تعليمي بمحافظة الإسماعيلية بالتحرش بهن عبر رسائل «الواتساب» و«الماسنجر»، وأرفقن «اسكرين شوت» لحديث منسوب له معهن، يظهر فيه تجاوز في الألفاظ وإيحاءات جنسية، وتعليقات على صور خاصية «الاستوري» الخاصة بالفتيات بألفاظ حميمية.

طالبات أرفقن «سكرين شوت» يتهمن فيها صاحب السنتر بالإسماعيلية بالتحرش لفظيا

تداول رواد موقع الواصل الاجتماعي «فيس بوك» «سكرين شوت» تخفي أسماء الطالبات وملامحهن وتظهر اسم المتهم، بداية من مساء أمس الأول، وأكدت التعليقات أن الواقعة تخص معلمهم الخاص في أحد السناتر التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، معلقين: «دائم التجاوز ولا يظهر عليه ذلك».

صاحب السنتر: مكيدة بنات ثانوي.. وفي قعدة مع أهاليهم

تواصلنا مع «أ.أ»، 30 عامًا، المتهم من قِبل الطالبات بالتحرش، والذي قال إنه ليس مُعلمًا وهو صاحب السنتر التعليمي، مُدعيّا أن الأمر مكيدة من «بنات ثانوي» بسبب طرده لإحداهن من السنتر بعد مشادة بينهم في إطار الدرس، فاتفقت مع مجموعة من أصدقائها على «فبركة» تلك «البوستات» من أجل الشوشرة عليه وعلى سُمعته، لافتًا إلى أن أول مَن أذاع الأمر صفحة دشنها شاب من الإسماعيلية على «فيس بوك» وادّعى الإبلاغ عنه بمباحث الإنترنت، ما اضطر الشاب إلى حذف المنشور.

وذكر صاحب السنتر المتهم بالتحرش، أنه تواصل في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين مع أهالي الطالبات وأوضح الأمر لهن وأن الأمر ليس حقيقيًا، قائلًا: «من المقرر أن تعقد جلسة اليوم مع أولياء أمور الطالبات لإنهاء هذا الأمر»، لافتا إلى أنه سعى لذلك من أجل الحفاظ على «سُمعة البنات»، بينما سيسعى في حقه القانوي بتقديم بلاغ فيهن، غير موضحًا أيهما أسبق في التنفيذ.

وعبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» خرج صاحب السنتر في بث مباشر، محاولًا تفنيد صحة الاسكرينات المتداولة والمتفاعل معها الآلاف عبر «فيس بوك»، مبررا موقفه بأنه اعتاد على «الهزار» مع الطالبات ولكنه لم يتحدث مع إحداهن عبر «شات انستجرام»، وأن الـ5 فتيات اللائي أثرن الأمر بينهن اثنتين لا يعرفهن، وأن المشادة مع الفتاة الأساسية كانت بسبب طرده لها من السنتر أثناء مراقبته للطلبة في إحدى الامتحانات وحاولت أن تغش.