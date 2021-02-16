كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - إذا كنت تتساءلين عن سبب ظهور ريهانا Rihanna ببشرة مذهلة على الدوام، فتأكدي أن السبب لا يعود الى الجينات أو علاجات الوجه باهظة الثمن، بل حيل تقوم باتباعها عند تطبيق المكياج تجعل وجههاً متوهجاً بشكل طبيعي، وتضمن لها مكياجاً يومياً مثالياً.

وفي هذا الموضوع ، نرصد لك 7 حيل مكياج يومي للسمراوات من النجمة السمراء ريهانا.

7 حيل مكياج يومي للسمراوات من ريهانا



1- البداية من العناية بالبشرة

hydra vizor invisible moisturizer broad spectrum spf 30 sunscreen



تبدأ أسرار جمال مكياج ريهانا من العناية بالبشرة، فمن دون ذلك لا يمكنها الحصول على مكياج مشرق بشكل طبيعي مهما كانت مستحضرات المكياج باهظة الثمن. والبداية من ترطيب البشرة، فهذه الخطوة تعمل على تقليل المسام والتخلص من البقع الجافة، ومن ثم التونر، يليه كريم العين، ومن ثم الواقي الشمسي، كريم. ومن أبرز المستحضرات التي تستخدمها ريهانا: hydra vizor invisible moisturizer broad spectrum spf 30 sunscreen.

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2- طبقة رقيقة من البرايمر وكريم الأساس

fenty pro filter hydrating foundation



للحصول على بشرة موحدة اللون وخالية من الشوائب بلمح البصر، اخلطي كمية قليلة متساوية من كريم الأساس والبرايمر، وطبقيها على بشرة وجهك باستخدام الإسفنجة أو بواسطة أصابعك، إذ إن ريهانا تحرص على تغطية بشرتها بطبقة رقيقة من هذا الخليط الذي يحقق لها نتيجة نهائية طبيعية ومشرقة. ويعد fenty pro filter hydrating foundation كريم الأساس المفضل لديها.

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3- طريقة تطبيق الكونسيلر

Match Stix Matte Skinstick



بدلاً من وضع الكونسيلر على شكل مثلث أو على كامل محيط العين، تعمل ريهانا على تطبيقه عند زاوية العين الداخلية وتجويف العين، ومن ثم مزجه باتجاه الأسفل لإخفاء الهالات السوداء والانتفاخات. وبحسب ريهانا، يمكنك استخدام طرف الاسفنجة أو فرشاة ظلال رقيقة ومسطحة، فهي أكثر ليونة وتسهل عليك عملية تطبيق الكونسيلر. وهي غالباً ما تستخدم Match Stix Matte Skinstick.

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4- استخدام ملمع الشفاه كهايلايتر

namely Gloss Bomb Universal Lip Luminizer



لتفادي اللمعان والزيوت الزائدة في المنطقة T، أي الأنف والجبين والذقن، تستخدم ريهانا منتجات متعددة الأغراض، فمثلاً هي تستخدم ملمع الشفاه namely Gloss Bomb Universal Lip Luminizer، كهايلايتر، حيث تضع القليل منه على ظهر يدها وتمزجها بإصبعها وتضعه على عظام الخدين، مما يمنحها مظهراً ندياً غير لامع.

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مكياج مونوكروم



5- مكياج مونوكروم



تنصح ريهانا المرأة السمراء باعتماد مكياج المونوكروم، مكياج أحادي اللون، لإطلالتها اليومية، باستخدام منتج واحد وهو البرونزر. طبقيه على خديك وشفتيك وجفونك أيضاً بدلاً من استخدام ظلال العيون، مما يوفر لك إطلالة دافئة وجذابة.

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6- البلاش



لرفع ونحت الخدين، تنصحك ريهانا بوضع إصبعين مباشرة على جانبي أنفك، بالعرض وليس بالطول، حافظي على هذه المساحة خالية من البلاش، ومن ثم مرري البلاش على تفاحة خديك ووجنتيك نحو الأعلى.

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7- الكثير من الماسكرا

Full Frontal Volume, Lift & Curl Mascara



ولاكتمال إطلالتها اليومية، تضع ريهانا طبقات كثيرة من الماسكرا، فهي تمنح عينيها مظهراً يقظاً وتضمن لها نظرات جذابة. وهي تحب ماسكرا Full Frontal Volume, Lift & Curl Mascara.

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